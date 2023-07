Mouse Gaming Logitech G203 a soli 20€: mega offerta Amazon

Grazie ad Amazon oggi puoi soddisfare la tua passione da gamer anche in viaggio. Acquista il Mouse Gaming Logitech G203 a soli 20,99 euro, invece di 40,99 euro. Grazie alla sua forma compatta puoi portarlo sempre con te. Non necessita di batteria perché è dotato di un cavo USB ultra preciso. Con illuminazione RGB crei l’atmosfera giusta per le tue sfide.

Avendo disponibilità immediata, garantita da Amazon, ti assicuri questo dispositivo in pochissimi giorni direttamente a casa tua e con consegna gratuita. Ovviamente devi essere veloce perché questa offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Dotato di 6 pulsanti programmabili, aumenti la possibilità di vittoria creando combinazioni personalizzate per ogni gameplay.

Mouse Gaming Logitech G203: un compagno di viaggio perfetto

Con il Mouse Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC hai un perfetto compagno di viaggio. Il suo peso ridotto non lo rende solo facile da gestire durante il gioco, ma ti permette di portarlo sempre con te senza fatica. Dotato di un sensore per il gaming raggiunge una precisione fino a 8.000 DPI e puoi scegliere 5 modalità di sensibilità. Il cavo non è intrecciato, il tensionamento dei pulsanti è con molla metallica e la forma è ergonomica.

Acquista subito il Logitech G203 a soli 20,99 euro, invece di 40,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.