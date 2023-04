Mouse gaming SteelSeries Rival 3: cablato o wireless il prezzo è WOW

Di mouse da gaming ce ne sono davvero tanti in commercio, ma quello che vi proponiamo oggi in promozione su Amazon è uno dei migliori mouse da gaming economici. Stiamo parlando dello SteelSeries Rival 3 che oggi viene proposto da Amazon al suo minimo storico: solo 34,99 euro invece di 59,99 euro per la sua versione wireless. Disponibile anche la versione cablata al prezzo di 24,99 euro invece di 39,99 euro.

Mouse gaming SteelSeries Rival 3: caratteristiche tecniche

La proposta di SteelSeries è un mouse compatto dall’ottima ergonomia che garantisce movimenti fluidi e precisi. Si tratta di un mouse pensato soprattutto per i claw gripper, ovvero per chi lo utilizza mantenendolo solo tramite i polpastrelli. Un prodotto ideale in particolare per i giocatori di sparatutto in prima persona. Il Quantum 2.0 Dual Wireless offre la flessibilità di un wireless ultrarapido di livello gaming tramite la connessione a 2,4 GHz e un comodo Bluetooth 5.0 per l’accoppiamento istantaneo su PC, Mac, laptop e altri dispositivi.

Il sensore ottico TrueMove Air è studiato appositamente per le migliori prestazioni della categoria in entrambe le modalità wireless, mentre gli switch meccanici sotto i tasti destro e sinistro offrono la massima affidabilità grazie a 60 milioni di click. Ottima anche l’autonomia con una durata della batteria di un anno, per oltre 400 ore di utilizzo ininterrotto grazie alla rivoluzionaria tecnologia ad alta efficienza energetica. Insomma, grazie a un calo di prezzo del 42%, il mouse è acquistabile su Amazon a soli 34,99 euro, prezzo più basso mai registrato. Inoltre con Amazon Prime potrà essere vostro in pochi giorni e con spese di spedizione gratuite. Qualora foste degli amanti del classico cavo USB, potrete acquistare lo stesso modello a soli 24,99 euro invece di 39,99 euro.

