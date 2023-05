Mouse gaming SteelSeries Rival 3: la versione cablata a soli 21€

Ci sono tantissimi mouse da gaming in commercio, ma quello che vi proponiamo oggi in promozione su Amazon ha davvero dell’incredibile sia per il costo che per le caratteristiche tecniche. Stiamo parlando dello SteelSeries Rival 3 che oggi viene proposto da Amazon al suo minimo storico: solo 21,99 euro invece di 39,99 euro per la sua versione cablata. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questa versione.

Mouse gaming SteelSeries Rival 3: caratteristiche tecniche

La proposta di SteelSeries è un mouse compatto dall’ottima ergonomia che garantisce movimenti fluidi e precisi. Si tratta di un mouse pensato soprattutto per i claw gripper, ovvero per chi lo utilizza mantenendolo solo tramite i polpastrelli. Un prodotto ideale in particolare per i giocatori di sparatutto in prima persona. Il sensore ottico da gioco è il performante TrueMove Core che garantisce un tracciamento 1:1 vero, 8.500 CPI, 300 FPS e accelerazione 35G.

Gli switch meccanici sotto i tasti destro e sinistro offrono la massima affidabilità grazie a 60 milioni di click. La funzione Prism Brilliant Lighting consente di avere un’illuminazione con 3 zone e ben 16,8 milioni colori belli e ultra nitidi. Insomma, grazie a un calo di prezzo del 45%, il mouse è acquistabile su Amazon a soli 21,99 euro, prezzo più basso mai registrato. Inoltre con Amazon Prime potrà essere vostro in pochi giorni e con spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.