Mouse gaming SteelSeries Rival 3 scontato del 30%

Quello che vi proponiamo oggi è uno dei migliori mouse gaming economici di sempre nella sua nuova variante cablata. Si tratta dello SteelSeries Rival 3, uno dei mouse più apprezzati dai videogiocatori, che oggi viene proposto da Amazon al minimo storico: solo 27,99 euro invece di 39,99 euro.

Mouse gaming SteelSeries Rival 3: caratteristiche tecniche

La proposta di SteelSeries è un mouse compatto dall’ottima ergonomia che garantisce movimenti fluidi e precisi. Si tratta di un mouse pensato soprattutto per i claw gripper, ovvero per chi lo utilizza mantenendolo solo tramite i polpastrelli. Un prodotto ideale in particolare per i giocatori di sparatutto in prima persona.

Il sensore da ben 8.500 CPI garantisce un'alta precisione, mentre gli switch meccanici sotto i tasti destro e sinistro offrono la massima affidabilità grazie a 60 milioni di click. Il peso è di soli 77 grammi che unito al cavo in nylon intrecciato che non pone alcuna resistenza, rendono questo mouse davvero versatile e comodo per ogni utilizzo.

Non manca inoltre un particolare sistema di illuminazione a LED RGB, gestibile completamente dal software SteelSeries Engine. Oltre ai tradizionali effetti, la zona di illuminazione posta sulla rotella funziona anche come LED di notifica in gioco.

Grazie a un calo di prezzo del 30%, il mouse è acquistabile su Amazon a soli 27,99 euro, prezzo più basso mai registrato.