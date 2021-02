Un mouse da gaming ergonomico con profilo studiato per assicurare il massimo del comfort e delle performance durante le sessioni di gioco: in questo momento Trust GXT 940 Xidon è proposto su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Include otto tasti programmabili.

Trust GXT 940 Xidon: offerta sul mouse per il gaming

A caratterizzare il design della periferica, che di certo non passa inosservata, è senza dubbio il sistema di illuminazione RGB personalizzabile via software con la possibilità di riprodurre 16,8 milioni di colori. Tra le specifiche tecniche spicca anche il sensore da 10.000 dpi per una precisione assoluta nel rilevamento dei movimenti. Ulteriori dettagli nella scheda del prodotto.

Come si può osservare dalle immagini si tratta di un mouse cablato con il cavo ricoperto da un rivestimento intrecciato così da garantirne la longevità e la resistenza nel tempo. Non necessita dunque di ricaricare la batteria interna o di sostituire le pile come nel caso delle alternative wireless. Tutto questo oggi in offerta su Amazon al prezzo di 39,99 euro invece di 49,99 euro come da listino.