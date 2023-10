Mouse HP a prezzo STRACCIATO su Amazon (10,99€)

Per il lavoro e per avere un mouse sempre pronto all’uso, questo HP PC X200 è perfetto. Piccolo, ergonomico e senza filo, oggi puoi pagarlo su Amazon soltanto 10,99 euro grazie allo sconto applicato sul listino. La classica opportunità da non farsi scappare.

Mouse HP in offerta: le caratteristiche

Il mouse HP PC X200 offre una connessione wireless affidabile a 2,4 GHz, che ti consente di lavorare e giocare senza interruzioni.

Ogni utente ha preferenze diverse quando si tratta della sensibilità del mouse. Con il mouse HP PC X200, puoi regolare i DPI (punti per pollice) a tuo piacimento. Puoi scegliere tra tre diverse impostazioni: 800 DPI per un controllo preciso, 1200 DPI per un equilibrio tra precisione e velocità, e 1600 DPI per un movimento rapido e fluido. Scegli ciò che meglio si adatta al tuo stile e alle tue esigenze.

Niente è più frustrante di un mouse che si scarica in continuazione. Con il mouse HP PC X200, questo non sarà più un problema. La sua batteria dura fino a 18 mesi con un uso normale, il che significa che non dovrai preoccuparti di cambiare le batterie frequentemente. Puoi concentrarti sul tuo lavoro o sul tuo gioco senza essere interrotto dalla necessità di sostituire la batteria.

Il mouse HP PC X200 è dotato di un sensore ottico preciso che ti permette di lavorare su una vasta gamma di superfici con grande precisione. Che tu stia utilizzando un mouse pad, un tavolo in vetro o una scrivania in legno, il tuo mouse funzionerà in modo impeccabile. Non dovrai più preoccuparti di cercare la superficie giusta.

Insomma, se stai cercando un mouse di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente, non cercare oltre. Il mouse HP PC X200 è stato progettato per offrire prestazioni eccellenti, personalizzazione dei DPI, una batteria longeva e un sensore ottico preciso, il tutto a un prezzo stracciato di 10,99 euro su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquista il tuo nuovo mouse HP oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.