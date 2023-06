Mouse HP senza fili: economico e preciso, ti bastano 10€

Hai bisogno di un mouse affidabile, preciso ed economico? Allora non cercare oltre! Il mouse HP Wireless è disponibile su Amazon a soli 9,98 euro, invece di 16,99. Approfitta di questa incredibile offerta e scopri perché questo mouse è un vero affare.

La connettività è garantita grazie alla tecnologia wireless che utilizza la frequenza 2,4 GHz e il ricevitore dongle USB incluso. Questo ti assicura una connessione costante e diretta con i tuoi dispositivi, senza preoccuparti di interruzioni o ritardi. Potrai muoverti liberamente e godere di un’esperienza senza fili senza compromettere la qualità.

Mouse wireless HP: compatibile con tutto e incredibilmente comodo

Il mouse HP Wireless è compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows 11 e Windows 10. Quindi, non importa quale sia il tuo sistema, potrai utilizzare questo mouse senza problemi. Basta collegarlo e iniziare a utilizzarlo immediatamente, senza dover installare alcun driver o software aggiuntivo.

La sensibilità del mouse è un’altra caratteristica che lo rende un ottimo compagno di lavoro o di gioco. Il sensore ottico a 1600 DPI garantisce una risposta stabile e immediata, consentendoti di raggiungere una precisione accurata del puntatore. Ogni movimento del polso verrà catturato con precisione, consentendoti di navigare, lavorare o giocare in modo fluido e preciso.

L’ergonomia e il design del mouse HP sono stati pensati per offrire comfort e funzionalità. Il mouse è ambidestro, quindi è adatto sia per i mancini che per i destrorsi. Inoltre, il suo design elegante, pratico e compatto lo rende comodo da utilizzare e facile da trasportare. Con i suoi 3 tasti e la rotellina di scorrimento integrata, avrai tutte le funzioni essenziali a portata di mano. La spia LED nella morbida scocca aggiunge un tocco di stile e indica quando il mouse è attivo.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di acquistare il mouse HP Wireless a soli 9,98 euro. Con la sua connettività affidabile, la sensibilità precisa e il design ergonomico, rappresenta una scelta eccellente per chiunque abbia bisogno di un mouse di qualità a un prezzo conveniente.

