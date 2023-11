Lenovo WL300: qualità in SUPER sconto del 20% su Amazon

Se sei sempre in movimento e cerchi un compagno affidabile per i tuoi lavori mobili, il mouse Lenovo WL300 è la soluzione ideale. E oggi è il momento perfetto per acquistarlo, con uno sconto eccezionale del 20% su Amazon. Scopri le caratteristiche che rendono questo mouse wireless un must-have per chiunque sia sempre in viaggio. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 8,41 euro.

Lenovo WL300: le scorte a disposizione potrebbero terminare da un momento all’altro

Con una risoluzione del sensore di 1000 DPI e 3 pulsanti, il Lenovo WL300 offre precisione e controllo ottimali. Sia che tu stia elaborando documenti, creando presentazioni o semplicemente navigando online, la sua sensibilità garantisce un’esperienza fluida e reattiva.

La connessione wireless a 2,4 GHz tramite il nano USB assicura una connessione stabile e senza interruzioni. Basta collegare il piccolo ricevitore USB al tuo dispositivo e sei pronto a partire. Inoltre, con una singola batteria AA, il mouse può funzionare per un incredibile periodo di 12 mesi, offrendoti la libertà di lavorare senza preoccuparti della batteria.

La confezione include non solo il mouse compatto wireless Lenovo WL300, ma anche il ricevitore nano USB e due batterie AA, tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare subito. La facilità di configurazione rende l’esperienza d’uso ancora più piacevole.

La sicurezza dell’acquisto è garantita dalla garanzia del produttore di 12 mesi. Puoi consultare i dettagli e le condizioni nella sezione “Ulteriori informazioni tecniche”. È importante sottolineare che i tuoi diritti di garanzia legali rimangono inalterati, offrendoti tranquillità e affidabilità nell’investimento.

Cogli l’opportunità oggi e goditi l’efficienza e la comodità offerte dal mouse Lenovo WL300. Con uno sconto del 20% su Amazon, è il momento perfetto per migliorare la tua esperienza di lavoro mobile. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 8,41 euro, prima che sia troppo tardi.

