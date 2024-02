Mouse Logitech a 6,49€: fai click sullo sconto Amazon

In offerta in questo momento al prezzo di soli 6,49 euro, grazie a un forte sconto, Logitech M90 è il mouse perfetto da mettere sulla scrivania per chi cerca un modello economico e preciso, grazie al sensore da 1.000 dpi in dotazione. È ottimo anche da tenere nello zaino o nella borsa del notebook per l’utilizzo in mobilità.

Logitech M90: il mouse è a prezzo stracciato

Progettato da uno dei marchi leader nel settore per dare il meglio durante le sessioni di produttività, ma non solo, è cablato e compatibile con tutti i dispositivi dotati di una porta USB tradizionale (quella Type-A rettangolare), dai computer desktop a quelli portatili. Il suo design ambidestro lo rende adatto anche ai mancini. Integra due pulsanti laterali e una rotella di scorrimento centrale, nel nome dell’essenzialità e della semplicità. Non sono richiesti driver né configurazioni particolari: non appena lo si collega è subito pronto. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Logitech M90 al prezzo finale di soli 6,49 euro è un ottimo affare, da cogliere al volo, per chi cerca un mouse USB su cui poter contare in ogni momento, alla scrivania dell’ufficio, a casa oppure in mobilità. Lo sconto del 35% è applicato in automatico e non c’è bisogno di attivare coupon o inserire codici promozionali: è sufficiente metterlo nel carrello per approfittare dell’offerta.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Chi dispone di un abbonamento Prime attivo può inoltre contare sulla consegna gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani. Le quasi 30.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi l’ha già messo alla prova lo promuovono con un voto medio molto altro, pari a 4,6/5 stelle, a testimonianza della sua qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.