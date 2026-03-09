 I mouse Logitech da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

I mouse Logitech da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026

Prezzi fenomenali alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026 per i mouse Logitech e ora non sono da perdere.
I mouse Logitech da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026
Tecnologia PC Hardware
Prezzi fenomenali alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026 per i mouse Logitech e ora non sono da perdere.

Se sei alla ricerca di un mouse Logitech è perché vuoi avere un dispositivo di ottima qualità e ora, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026, sono anche in sconto. Affrettati perché chiaramente le promozioni non possono durare molto tempo.

Festa delle Offerte di Primavera Amazon: mouse Logitech

Logitech M240 è indubbiamente il mouse wireless più economico della serie. Ha un design minimale ed è incredibilmente compatto e leggero. Potrai utilizzarlo su dispositivi Windows, MacOS e ChromeOS potrai avvalerti di una pila in grado di durare fino a 18 mesi.

Logitech M240 Silenzioso Bluetooth Mouse, Wireless, Compatto, Portatile, Smooth Tracking, durata batteria 18 mesi, per Windows, macOS, ChromeOS, Compatibile PC, Mac, Laptop, Tablet - Bianco

Logitech M240 Silenzioso Bluetooth Mouse, Wireless, Compatto, Portatile, Smooth Tracking, durata batteria 18 mesi, per Windows, macOS, ChromeOS, Compatibile PC, Mac, Laptop, Tablet – Bianco

19,9929,99€-33%
Vedi l’offerta

Il Logitech G G203 LIGHTSYNC è un mouse cablato con illuminazione RGB bellissima e 6 tasti personalizzabili tramite il software dedicato. Ha un sensore preciso con tracciamento da 8000 DPI e uno scorrimento rapido su qualsiasi superficie. Inoltre grazie al cavo USB potrei connetterlo praticamente a qualsiasi computer.

Logitech G G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto - Nero

Logitech G G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero

17,9047,99€-63%
Vedi l’offerta

Logitech Pebble Mouse 2 M350s si distingue certamente per il suo design ultra compatto che lo rende perfetto da portarti sempre dietro. È incredibilmente sottile, ha tasti silenziosi e la possibilità di collegarlo sia in modalità wireless che con la tecnologia Bluetooth fino a 3 dispositivi.

Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth sottile, portatile, leggero, personalizzabile, clic discreti, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS - Bianco

Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth sottile, portatile, leggero, personalizzabile, clic discreti, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS – Bianco

19,9030,99€-36%
Vedi l’offerta

Logitech M720 Triathlon offre la connessione multidispositivo, con ricevitore USB incluso e tecnologia Bluetooth. Ha un design studiato per essere il più confortevole possibile e 6 tasti programmabili. Ha una rotellina in grado di scorrere velocemente le pagine dei documenti e quelle dei siti web ed è compatibile con PC, Mac e iPadOS.

Logitech M720 Triathlon Mouse Wireless Multidispositivo, Bluetooth, Ricevitore USB Unifying, 1000 DPI, 6 Tasti Programmabili, Compatibile con Laptop, PC, Mac, iPadOS - Grigio

Logitech M720 Triathlon Mouse Wireless Multidispositivo, Bluetooth, Ricevitore USB Unifying, 1000 DPI, 6 Tasti Programmabili, Compatibile con Laptop, PC, Mac, iPadOS – Grigio

41,8979,99€-48%
Vedi l’offerta

Se cerchi un mouse wireless da Gaming allora non perderti il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c, in questa versione rosa acceso. Pesa solo 53 grammi e ha un tracciamento di oltre 888 IPS fino a 44.000 DPI. Inoltre la connessione wireless LIGHTSPEED offre un polling fino a 8 kHz per essere più veloce di tutti.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c, mouse gaming wireless mouse compatto Pro-Grade da 53 g con 5 pulsanti programmabili, ricarica USB-C, sensore a 44K DPI, aggiornamento fino a 8 kHz, PC/Mac - Rosa

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c, mouse gaming wireless mouse compatto Pro-Grade da 53 g con 5 pulsanti programmabili, ricarica USB-C, sensore a 44K DPI, aggiornamento fino a 8 kHz, PC/Mac – Rosa

128,59189,00€-32%
Vedi l’offerta

Non perderti queste straordinarie occasioni e fai tu uno dei migliori mouse Logitech sfruttando la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Festa Offerte Primavera 2026: tastiere Logitech in super sconto

Festa Offerte Primavera 2026: tastiere Logitech in super sconto
Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera su Amazon

Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera su Amazon
I Notebook da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

I Notebook da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon
Logitech MK950 Signature Slim wireless: tastiera e mouse a prezzo shock

Logitech MK950 Signature Slim wireless: tastiera e mouse a prezzo shock
Festa Offerte Primavera 2026: tastiere Logitech in super sconto

Festa Offerte Primavera 2026: tastiere Logitech in super sconto
Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera su Amazon

Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera su Amazon
I Notebook da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

I Notebook da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon
Logitech MK950 Signature Slim wireless: tastiera e mouse a prezzo shock

Logitech MK950 Signature Slim wireless: tastiera e mouse a prezzo shock
Michea Elia
Pubblicato il
10 mar 2026
Link copiato negli appunti