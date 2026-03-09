I mouse Logitech da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026

Se sei alla ricerca di un mouse Logitech è perché vuoi avere un dispositivo di ottima qualità e ora, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026, sono anche in sconto. Affrettati perché chiaramente le promozioni non possono durare molto tempo.

Festa delle Offerte di Primavera Amazon: mouse Logitech

Logitech M240 è indubbiamente il mouse wireless più economico della serie. Ha un design minimale ed è incredibilmente compatto e leggero. Potrai utilizzarlo su dispositivi Windows, MacOS e ChromeOS potrai avvalerti di una pila in grado di durare fino a 18 mesi.

Il Logitech G G203 LIGHTSYNC è un mouse cablato con illuminazione RGB bellissima e 6 tasti personalizzabili tramite il software dedicato. Ha un sensore preciso con tracciamento da 8000 DPI e uno scorrimento rapido su qualsiasi superficie. Inoltre grazie al cavo USB potrei connetterlo praticamente a qualsiasi computer.

Logitech Pebble Mouse 2 M350s si distingue certamente per il suo design ultra compatto che lo rende perfetto da portarti sempre dietro. È incredibilmente sottile, ha tasti silenziosi e la possibilità di collegarlo sia in modalità wireless che con la tecnologia Bluetooth fino a 3 dispositivi.

Logitech M720 Triathlon offre la connessione multidispositivo, con ricevitore USB incluso e tecnologia Bluetooth. Ha un design studiato per essere il più confortevole possibile e 6 tasti programmabili. Ha una rotellina in grado di scorrere velocemente le pagine dei documenti e quelle dei siti web ed è compatibile con PC, Mac e iPadOS.

Se cerchi un mouse wireless da Gaming allora non perderti il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c, in questa versione rosa acceso. Pesa solo 53 grammi e ha un tracciamento di oltre 888 IPS fino a 44.000 DPI. Inoltre la connessione wireless LIGHTSPEED offre un polling fino a 8 kHz per essere più veloce di tutti.

Non perderti queste straordinarie occasioni e fai tu uno dei migliori mouse Logitech sfruttando la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026.