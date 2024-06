Mouse Logitech Ergo M575: sconto EPICO del 39% su Amazon

Il mouse Logitech Ergo M575 rappresenta un concentrato di innovazione e comfort, ideale per chi cerca un’esperienza di utilizzo eccezionale. Con un design ergonomico attentamente studiato, questo mouse si adatta naturalmente alla forma della mano, garantendo una postura rilassata per mano e braccio. La sua forma scolpita offre un supporto continuo, riducendo l’affaticamento durante l’uso prolungato. Inoltre oggi, grazie a uno sconto epico del 39% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 35,99 euro, anziché 58,99 euro.

Mouse Logitech Ergo M575: eleva la tua produttività a nuove vette

Uno degli aspetti più sorprendenti del Logitech Ergo M575 è il controllo del pollice. Grazie alla trackball, il movimento del cursore risulta estremamente fluido e preciso, anche sulle superfici più difficili. Il software di opzioni Logitech permette di regolare la velocità del cursore, offrendo un’esperienza personalizzabile e adattabile a qualsiasi necessità.

Perfetto per chi lavora in spazi ristretti, questo mouse non necessita di essere spostato, rendendolo l’alleato ideale per scrivanie affollate e ambienti di lavoro compatti. La sua capacità di integrarsi perfettamente con tastiera, desktop o laptop, lo rende una soluzione versatile per ogni setup.

La connettività è un altro punto forte del Logitech Ergo M575. Grazie alle due modalità di connessione, Bluetooth e ricevitore USB, è possibile collegarsi facilmente a qualsiasi dispositivo, mantenendo una connessione stabile fino a 10 metri di distanza. Questo lo rende perfetto per essere utilizzato in diversi contesti lavorativi e domestici.

L’attenzione all’ambiente è evidente nei materiali utilizzati: le parti in plastica dell’Ergo M575 sono realizzate con plastica riciclata di consumo, dimostrando un impegno verso la sostenibilità. Anche l’imballaggio è certificato FSC, garantendo una gestione responsabile delle risorse.

Con una singola batteria AA, questo mouse offre fino a 24 mesi di utilizzo continuo, eliminando la preoccupazione di ricariche frequenti. La tecnologia wireless di Logitech garantisce un’esperienza senza interruzioni, permettendoti di concentrarti sulle tue attività quotidiane.

Navigare tra documenti e pagine web è un gioco da ragazzi grazie ai pulsanti avanti e indietro di facile accesso e alla rotella di scorrimento ad alta precisione. La combinazione di comfort, efficienza e sostenibilità rende il Logitech Ergo M575 un acquisto imperdibile, soprattutto oggi che è in mega sconto del 39% su Amazon. Non perdere l’occasione di migliorare la tua postazione di lavoro con questo incredibile dispositivo, al prezzo ridicolo di soli 35,99 euro.