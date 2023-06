Mouse Logitech ergonomico e confortevole: doppia offerta Amazon

Sei alla ricerca di un mouse che unisca comfort, precisione e praticità? Abbiamo la soluzione perfetta per te.

Approfitta dell’incredibile offerta disponibile su Amazon per il Mouse Trackball Wireless Logitech Ergo M575. Questo mouse ergonomico è attualmente in vendita a un prezzo eccezionale di soli 38,90 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino di 58,99 euro. Inoltre, puoi applicare un ulteriore sconto del 10% utilizzando un coupon speciale. Non lasciarti scappare questa occasione.

Logitech Ergo M575: il mouse che ti offre la massima comodità

Il Logitech Ergo M575 è stato progettato con una forma ergonomica che si adatta in modo naturale alla mano, offrendo un comfort ottimale durante l’utilizzo. La sua comoda impugnatura consente di rilassare mano e braccio, evitando l’affaticamento anche durante le lunghe sessioni di lavoro o di navigazione.

Dotato di un trackball facile da utilizzare con il pollice, questo mouse garantisce un controllo preciso del cursore su qualsiasi superficie. Inoltre, grazie al software Logitech Options, è possibile personalizzare la velocità del cursore in base alle proprie preferenze, offrendo un’esperienza di utilizzo altamente personalizzata.

Il design compatto del Logitech Ergo M575 lo rende perfetto per spazi di lavoro ristretti e scrivanie ingombrate. La sua trackball fissa consente di utilizzarlo comodamente anche in aree di lavoro limitate, adattandosi perfettamente al resto del tuo setup.

Potrai connettere il mouse facilmente al tuo dispositivo tramite Bluetooth o utilizzando il ricevitore USB incluso. Con un raggio d’azione di fino a 10 metri, potrai muoverti liberamente senza preoccuparti di perdite di connessione o ritardi fastidiosi.

Oltre alle sue prestazioni eccellenti, il Logitech Ergo M575 è anche un mouse eco-friendly. Parte della sua plastica è realizzata utilizzando materiale riciclato, contribuendo così alla riduzione degli sprechi e al supporto dell’ambiente. Inoltre, l’imballaggio del prodotto è realizzato con carta certificata FSC, dimostrando l’impegno del marchio per una gestione responsabile delle risorse.

Una singola batteria AA può garantire fino a 24 mesi di utilizzo del mouse, utilizzando il ricevitore USB. Non dovrai più preoccuparti di sostituire le batterie frequentemente, potendo concentrarti completamente sul tuo lavoro o sul tuo intrattenimento.

Il Logitech Ergo M575 offre infine una serie di comodi controlli aggiuntivi, tra cui pulsanti Avanti/Indietro e una rotellina di scorrimento precisa. Queste funzioni ti permettono di passare agevolmente da un documento all’altro e di navigare senza sforzo sui tuoi siti web preferiti.

Approfitta dell’offerta speciale su Amazon per il Mouse Trackball Wireless Logitech Ergo M575 e goditi il massimo comfort e controllo mentre lavori o ti diverti al computer. Acquistalo ora a soli 38,90 euro e risparmia il 33% sul prezzo di listino, con un ulteriore sconto del 10% grazie al coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.