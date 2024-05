Mouse Logitech G305 Lightspeed: lo sconto del 53% lo rende IMPERDIBILE

L’incredibile offerta sul mouse Logitech G305 Lightspeed è un’opportunità da non perdere per gli appassionati di gaming e non solo. Con uno sconto straordinario del 53%, potete portarlo a casa oggi al fantastico prezzo di soli 34,99 euro invece di 74,99 euro. Con la spedizione rapida e gratuita in tutta Italia per gli abbonati Prime, non c’è motivo di esitare: questa è un’offerta da cogliere al volo.

Mouse Logitech G305 Lightspeed: prestazioni ineguagliabili

Il mouse Logitech G305 Lightspeed vanta un design elegante e ergonomico, studiato per offrire la massima libertà nei movimenti e il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più intense. Dotato di 6 pulsanti completamente programmabili tramite il software incluso, offre un controllo preciso e personalizzato. I due pulsanti laterali favoriscono un facile accesso con il pollice, ideale per i destri.

Con un sensore ottico di tipo Hero e una sensibilità fino a 12000 DPI, il mouse assicura una precisione senza pari in ogni situazione di gioco. Essendo wireless, si collega comodamente al vostro dispositivo principale tramite un ricevitore USB.

Ma le prestazioni non finiscono qui: con un’autonomia eccezionale fino a 250 ore di utilizzo con una sola carica, potete giocare senza preoccupazioni per lunghi periodi. Inoltre, la memoria integrata consente di memorizzare le impostazioni preferite per un’esperienza di gioco personalizzata.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: acquistate subito il mouse Logitech G305 Lightspeed a soli 34,99 euro su Amazon. Approfittate dell’offerta e ricevetelo comodamente a casa vostra in pochi giorni, senza costi aggiuntivi grazie ad Amazon Prime.