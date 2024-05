Mouse Logitech G502 X PLUS: il top di gamma venduto con uno sconto di 70€

Il prestigioso mouse Logitech G502 X PLUS, un vero gioiello nel mondo del gaming, normalmente venduto a 179 euro, è ora disponibile a soli 109 euro grazie a uno sconto straordinario del 39%. Questa è un’opportunità da non perdere per gli acquirenti attenti e oculati.

Caratteristiche straordinarie del mouse Logitech G502 X PLUS

Dall’eredità del più popolare design G502 di Logitech, il G502 X PLUS è stato ripensato e riprogettato con le innovazioni della tecnologia da gaming. Grazie allo Switch LIGHTFORCE potrete godere di una tecnologia ibrida ottico-meccanica per una velocità e un’affidabilità eccezionali, nonché un azionamento preciso e una risposta nitida. Presente poi un’ottima illuminazione a 8 LED personalizzabile e adattabile al gioco con effetti di avvio/spegnimento e ottimizzazione della batteria tramite rilevamento del gioco attivo.

Il mouse senza fili dispone di connettività di livello professionale, con una risposta più veloce del 68 percento rispetto alla generazione precedente e una migliore affidabilità. Il sensore per Gaming HERO 25K è estremamente preciso fino al sub-micron per un alto livello di precisione con zero smoothing, filtraggio e accelerazione e per prestazioni elevate su computer. Il tasto DPI Shift riprogettato permette un personalizzazione ottimale in base alla vostra presa e alle vostre preferenze, mentre la rotella di scorrimento a doppia modalità permette sia un rapido scorrimento libero sia una precisa modalità riga per riga.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità: il Logitech G502 X PLUS, normalmente venduto a 179 euro, è ora disponibile su Amazon a soli 109 euro. Approfittate di questo incredibile affare e assicuratevi il vostro mouse da gaming di alta qualità. E ricordate, le consegne sono veloci e gratuite in tutta Italia per i membri Amazon Prime.