Mouse Logitech G603 LIGHTSPEED scontato di quasi 50€

In occasione delle classiche promozioni del giorno di Amazon, oggi il mouse Logitech G603 LIGHTSPEED va in offerta a 34,99 euro, un prezzo scontato del 57% con un risparmio di quasi 50 euro.

Mouse Logitech G603 LIGHTSPEED scontato del 57% su Amazon

Il mouse Logitech G603 è il dispositivo wireless ideale per giochi di nuova generazione progettato per un mondo senza fili. Dispone di una ricca serie di funzionalità e tecnologie per assicurare prestazioni elevate anche ai giocatori più esigenti. G603 è il primo mouse da gaming che include il sensore HERO, che fornisce precisione e accuratezza ottime e una sensibilità di 12.000 DPI. Al tempo stesso, questo dispositivo offre un’efficienza della batteria 10 volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. Include inoltre la tecnologia wireless LIGHTSPEED, che assicura prestazioni wireless di livello professionale e un’affidabilità senza pari.

Con Logitech Gaming Software potete anche personalizzare facilmente 6 pulsanti programmabili per cambiare rapidamente DPI, macro e altro ancora. LGS, inoltre, vi avvisa quando la batteria si sta esaurendo. Oggi è possibile acquistare il Logitech G603 su Amazon a 34,99 euro, un prezzo interessante per un mouse dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni.