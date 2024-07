Mouse Logitech G903 LIGHTSPEED: altissima qualità a un prezzo WOW

In occasione dei Prime Day di Amazon, gli appassionati di gaming e i professionisti che necessitano di un mouse di alta precisione possono approfittare di un’offerta imperdibile sul mouse wireless Logitech G903 LIGHTSPEED. Questo dispositivo, solitamente venduto a 94,99 euro, è ora disponibile a soli 82,19 euro. Con uno sconto di quasi 13 euro, il Logitech G903 LIGHTSPEED diventa ancora più accessibile, offrendo prestazioni eccezionali a un prezzo competitivo.

Mouse Logitech G903 LIGHTSPEED: altissima qualità per il vostro PC

Il Logitech G903 LIGHTSPEED è considerato uno dei migliori mouse da gaming sul mercato, grazie alle sue caratteristiche avanzate che garantiscono precisione, velocità e affidabilità. Dotato di tecnologia wireless LIGHTSPEED, questo mouse offre una connessione estremamente veloce e stabile, con un tempo di risposta di appena 1 ms, equiparabile ai migliori mouse cablati. Questo assicura un’esperienza di gioco senza lag, fondamentale per i giochi competitivi dove ogni millisecondo conta.

Una delle principali attrattive del G903 è il sensore HERO 25K, che offre una precisione senza pari con una sensibilità fino a 25.600 DPI. Questo permette ai giocatori di avere un controllo estremamente preciso nei giochi ad alta velocità. Il sensore HERO è anche molto efficiente dal punto di vista energetico, prolungando la durata della batteria del mouse.

Il design del Logitech G903 è ambidestro, rendendolo adatto sia per utenti destri che mancini. Inoltre, è personalizzabile con pulsanti configurabili che possono essere adattati alle preferenze individuali del giocatore. La qualità costruttiva è robusta, con una durata dei pulsanti principali garantita per 50 milioni di clic, assicurando una lunga vita operativa anche sotto utilizzo intenso.

Un’altra caratteristica interessante del G903 è la compatibilità con il sistema di ricarica wireless Logitech POWERPLAY. Questo sistema permette di ricaricare il mouse mentre viene utilizzato, eliminando la necessità di preoccuparsi della durata della batteria durante le sessioni di gioco prolungate. Questa tecnologia consente una durata della batteria LiPo di 140 ore con illuminazione RGB attiva e 180 ore senza illuminazione.

L’ergonomia del G903 è studiata per garantire comfort durante lunghe ore di utilizzo, con un design leggero e bilanciato che riduce l’affaticamento della mano. La superficie del mouse è dotata di un rivestimento antiscivolo che offre una presa sicura anche durante le sessioni di gioco più intense. Infine con il software G HUB, l’audio e il colore dello schermo personalizzano gli effetti di luce fino a 16.8 milioni di colori, che vengono sincronizzati in tutta la vostra attrezzatura Logitech G.

L’offerta dei Prime Day di Amazon rende questo mouse di fascia alta ancora più allettante. Gli utenti Prime possono beneficiare della spedizione rapida e gratuita, assicurandosi di ricevere il dispositivo in tempi brevi e senza costi aggiuntivi. Questa promozione è particolarmente vantaggiosa per chi è alla ricerca di un aggiornamento del proprio setup di gioco o di un mouse di alta qualità per il lavoro.