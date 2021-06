Mouse Logitech, il colpo di reni del Prime Day

Il Prime Day è terminato, ma non dappertutto. Su Amazon son rimasti attivi alcuni sconti anche a distanza di svariate ore dal termine delle offerte degli ultimi giorni ed una pagina in particolare oggi resta densa di opportunità: quella di Logitech.

Prime Day, day after: gli sconti Logitech

La pagina mette a disposizione molti prodotti, ma i mouse la fanno da protagonista.

L'elenco è ampio e può essere sfogliato direttamente sulla pagina dedicata, ma vogliamo sottolineare tre sconti in particolare, poiché di entità superiore rispetto a tutti gli altri:

Si tratta sostanzialmente dei medesimi sconti già disponibili durante il Prime Day, in alcuni casi addirittura superiori. Sono però sconti destinati a durare poche ore ancora, per poi sfumare in scia alla fine della parentesi di sconti Amazon. Tastiere, puntatori e cover completano il quadro della vetrina Logitech.