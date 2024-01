Mouse Logitech M171: sconto ESCUSIVO su Amazon (-24%)

Sei pronto a liberarti dai vincoli dei cavi e abbracciare l’efficienza senza fili? Il mouse wireless Logitech M171 è la risposta, e ora, con un super sconto del 24% su Amazon, è il momento perfetto per fare il salto. Questo mouse di alta qualità offre prestazioni straordinarie unite a un design ergonomico e a una connettività senza paragoni. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 12,99 euro, anziché 16,99 euro.

Mouse Logitech M171: un affare da prendere al volo

Il primo punto da sottolineare è la connessione plug and play. In soli 3 secondi, puoi collegare il mouse al tuo computer grazie al ricevitore USB potente e affidabile. Senza alcuna complicazione, sei pronto a iniziare la tua esperienza senza fili. La connessione è stabile e veloce, offrendoti la libertà di muoverti senza restrizioni.

La forma comoda e portatile del Logitech M171 è progettata pensando alla tua comodità. Compatta e leggera, puoi portarlo ovunque tu vada, e il design ambidestro assicura che sia adatto a tutte le mani. Sia che tu sia destro o mancino, il mouse si adatta perfettamente alla tua presa, offrendo un comfort ottimale durante l’utilizzo.

La durata della batteria di 12 mesi è una caratteristica che non passa inosservata. Dimentica le preoccupazioni sulla ricarica frequente, perché il Logitech M171 è progettato per durare. Inoltre, la funzione di autospegnimento contribuisce a prolungare ulteriormente la vita della batteria, offrendoti una soluzione a lungo termine.

La connessione wireless a 2,4 GHz è sinonimo di libertà. Con una portata di 10 metri dal computer, puoi controllare il tuo dispositivo anche quando ti sposti per la stanza. Questa caratteristica è perfetta per presentazioni, riunioni o semplicemente per rilassarti senza dover essere vincolato alla scrivania.

Navigare con precisione è un piacere grazie allo scorrimento controllato riga per riga e al tracciamento ottico. Il Logitech M171 offre un controllo fluido del cursore su quasi tutte le superfici, garantendo un’esperienza di utilizzo senza sforzi. Che tu stia lavorando su un tavolo o su un tappetino mouse, il mouse si adatta con facilità.

La compatibilità del Logitech M171 con una vasta gamma di sistemi operativi lo rende un compagno versatile. Sia che tu stia utilizzando Windows, macOS, Linux, Chrome OS, ipadOS o Android, il mouse si collega senza problemi, offrendoti la massima flessibilità.

Inoltre, se ti preoccupi dell’impatto ambientale, il Logitech M171 è perfetto per te. Approfitta subito di questo mega sconto del 24% su Amazon e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 12,99 euro, prima che sia troppo tardi.

