Mouse Logitech M220 SILENT: sconto ESCLUSIVO del 17%

Il mouse Logitech M220 SILENT rappresenta un prodotto eccezionale per chi cerca un’esperienza di utilizzo silenziosa, confortevole e senza compromessi. Con una riduzione del rumore del clic superiore al 90%, è il compagno ideale per chi lavora in ambienti condivisi o semplicemente desidera un dispositivo discreto. La sensazione del clic resta inalterata, ma senza i fastidiosi rumori che possono disturbare te o chi ti circonda.

Inoltre oggi, grazie a un super sconto del 17% su Amazon, può essere tuo al prezzo vantaggioso di 14,99 euro, anziché 17,99 euro.

Mouse Logitech M220 SILENT: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Oltre al silenzio, questo mouse offre una connessione wireless affidabile grazie al ricevitore nano Plug-and-Forget, che garantisce un raggio d’azione fino a 10 metri. Logitech ha dotato l’M220 SILENT di tracciamento ottico avanzato, assicurando una precisione dei movimenti su quasi tutte le superfici, rendendolo perfetto per chi lavora in mobilità.

Uno dei punti di forza dell’M220 SILENT è la durata della batteria. Grazie a una progettazione energetica efficiente, puoi utilizzare il mouse fino a 18 mesi senza dover sostituire la batteria. Inoltre, la funzione di spegnimento automatico quando non in uso contribuisce a prolungare ulteriormente la vita della batteria, eliminando il fastidio di doverla cambiare frequentemente.

Il design ambidestro del Logitech M220 SILENT lo rende adatto a tutti, siano essi mancini o destrorsi. La sua ergonomia garantisce un comfort superiore rispetto a un touchpad, mentre le dimensioni compatte lo rendono facilmente trasportabile. Può essere riposto in una borsa e portato ovunque, senza occupare troppo spazio.

In termini di compatibilità, questo mouse non conosce limiti: funziona perfettamente con Windows, macOS, Chrome OS e Linux, offrendo un’installazione plug-and-play senza complicazioni.

Oggi, su Amazon, il Logitech M220 SILENT è disponibile con uno sconto imperdibile del 17%. Se cerchi un mouse silenzioso, efficiente e versatile, questo è il momento perfetto per acquistarlo. Sfrutta l’offerta e porta a casa un prodotto che unisce prestazioni eccellenti e comfort, contribuendo al contempo a ridurre l’impatto ambientale, con un’impronta di carbonio pari a zero. Ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di 14,99 euro.