Mouse Logitech MX Anywhere 2S: metà prezzo su Amazon

Tra le migliori offerte di oggi su Amazon, vi è certamente il Logitech MX Anywhere 2S. Si tratta di un mouse compatto e versatile progettato per funzionare su qualsiasi superficie, anche sul vetro: l’offerta è del 49% di sconto sul prezzo di listino portando il prezzo finale a 37,99 euro.

Il mouse Logitech MX Anywhere 2S: caratteristiche principali

Al suo interno trova posto il sensore Darkfield da 4.000 dpi per una precisione assoluta nel tracciamento dei movimenti, anche su superfici come il vetro. Grazie al sistema Flow è inoltre possibile ottimizzare il flusso di lavoro spostando il cursore del mouse fra gli schermi di tre computer diversi ed eseguendo azioni come copia-incolla da uno all’altro. A questo si aggiunge la doppia connettività: si può ricorrere al ricevitore Unifying in dotazione o alla tecnologia Bluetooth a basso consumo energetico. Presenti anche 7 comodi pulsanti programmabili che possono essere personalizzati sfruttando le opzioni proposte da Logitech tramite il suo software proprietario.

Il design di Logitech MX Anywhere 2S è sagomato e studiato appositamente per adattarsi alla mano in modo ergonomico e la batteria interna garantisce autonomia sufficiente per un’intera giornata con soli tre minuti di ricarica, mentre con una completa si arriva a 70 giorni. Tutto questo al prezzo di soli 37,99 euro.