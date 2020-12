Mouse Logitech MX Anywhere 3 al prezzo più basso di sempre!

Sempre più spesso osserviamo aziende hi-tech che cercano di sbaragliare la concorrenza entrando in mercati molto fiorenti come il settore informatico, ma ci sono alcuni marchi che restano una certezza. Uno di questi è Logitech e oggi vi consigliamo un mouse davvero incredibile che è in vendita su Amazon al prezzo più basso di sempre ovvero 69,98 euro.

Mouse Logitech MX Anywhere 3: caratteristiche principali

Si tratta del mouse Logitech MX Anywhere 3 dotato di tecnologia di scorrimento MagSpeed che consente di scorrere 1000 righe al secondo grazie allo scroller elettromagnetico veloce, preciso e silenzioso. Tra le caratteristiche principali troviamo anche un grande comfort che lo rende versatile e facilmente trasportabile: il design ergonomico con profilo ribassato accoglie la vostra mano e le impugnature laterali in morbido silicone offrono una comodità incredibile.

Il Logitech MX Anywhere 3 presente anche un comodo sensore da 4000 DPI che permette di usare il mouse ovunque, anche sul vetro. La performante batteria, inoltre, garantisce fino a 70 giorni di autonomia e la ricarica rapida USB-C offre tre ore di utilizzo in un solo minuto di carica. Non mancano infine i pulsanti programmabili che ottimizzano il vostro lavoro per Adobe Photoshop, Final Cut Pro, Google Chrome, Safari, Microsoft Office e molti altri.

Compatibile con iPadOS 13.1 o successivo, oltre a Windows 8, 10 o successivo e MacOS 10.13 o successivo, questo mouse Logitech MX Anywhere 3 può essere vostro a soli 69,98 euro su Amazon.