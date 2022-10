Mouse Logitech MX Master 3S: sconto Amazon di 34€ ADESSO

Altro regalo per questo inizio settimana dedicato alla produttività su Amazon. Acquista il mouse Logitech MX Master 3S a soli 100,99 euro, invece di 134,99 euro. Con questo ordine risparmi 34 euro e ti porti a casa un dispositivo potente e invincibile. Puoi anche decidere di pagarlo a rate con Cofidis.

Prova cosa vuol dire velocizzare il tuo lavoro con un mouse di tutto rispetto. Non ce ne sono di migliori in commercio se ami la versatilità, la comodità e la personalizzazione. Grazie ai suoi nuovi sensori ottici potrai usarlo anche su una superficie di vetro.

Inoltre, il mouse Logitech MX Master 3S è completamente programmabile grazie alla sua app dedicata, Logi Options+. Ad ogni tasto potrai affidare una funzione così da rendere ancora più veloce e pratico il tuo lavoro. Inoltre, potrai assegnarne ciascuna differente ad ogni applicazione che utilizzi.

Vuoi un mouse potente ed eterno? Scegli Logitech MX Master 3S in OFFERTA su Amazon

Approfitta subito di questa super offerta firmata Amazon, il colosso dello shopping online. Acquista il mouse Logitech MX Master 3S a soli 100,99 euro, invece di 134,99 euro. Si tratta di un’occasione davvero golosa per chi cerca un prodotto che ottimizzi la tua produttività velocizzando il lavoro di tutti i giorni.

Una volta in mano avrai la sensazione di governare tutto. Sentirai la sua potenza, ma in totale silenzio. Infatti, questo è tra i mouse più silenziosi della categoria. Tutto ciò ti permetterà di concentrarti solo su ciò che stai facendo e non su fastidiosi rumori meccanici che potrebbero distrarti.

Completamente wireless può essere collegato tramite il suo ricevitore USB, incluso nella confezione, o direttamente tramite Bluetooth. In questo modo puoi dire addio ai fastidiosi cavi. In più, la sua potente batteria, garantisce fino a 70 giorni di utilizzo intenso con una sola ricarica.

Non perdere altro tempo e decidi di rivoluzionare la tua produttività oggi stesso. Lavora più velocemente e con maggiore comodità grazie al mouse Logitech MX Master 3S. Mettilo nel carrello a soli 100,99 euro, invece di 134,99 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon e puoi anche pagarla a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.