Mouse Logitech MX Master 3S: un'OCCASIONE da non perdere

Se possiedi un Mac, allora hai bisogno di un mouse che sia all’altezza del tuo sistema operativo. E cosa c’è di meglio del mouse Logitech MX Master, progettato specificamente per offrire un’esperienza di utilizzo perfetta con i dispositivi macOS? E oggi, c’è un motivo in più per portare questo gioiello a casa tua – è in super sconto del 33% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 89,99 euro.

Mouse Logitech MX Master 3S: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo mouse Logitech MX Master 3S è la sua ottimizzazione per Mac e iPadOS, il che significa che si integra perfettamente con il tuo sistema operativo, offrendoti un controllo senza sforzo. Inoltre, il sensore 8K DPI di questo mouse traccia persino su superfici di vetro, garantendoti prestazioni eccezionali ovunque tu lo utilizzi. Ma non è tutto: i click sono silenziosi, riducendo il rumore del 90%, il che significa che puoi lavorare senza disturbare chi ti circonda.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Logitech MX Master 3S è il suo scorrimento Magspeed. Questa tecnologia innovativa offre velocità, precisione e silenziosità eccezionali, rendendo la navigazione sul tuo Mac un’esperienza senza precedenti. Inoltre, il design ergonomico del mouse garantisce che il tuo polso sia in una posizione naturale, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Logitech MX Master 3S offre anche una serie di personalizzazioni specifiche per le app, consentendoti di ottimizzare il tuo flusso di lavoro in base alle tue esigenze. Inoltre, grazie alla funzione Multi Mac Workflow, puoi collegare fino a 3 computer Mac o laptop al mouse senza fili e trasferire facilmente testo, immagini e file tra di loro.

E non dimentichiamoci dell’aspetto ecologico: il Logitech MX Master 3S è realizzato con parti in plastica riciclata post-consumer certificata, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale.

Infine, la sua batteria ricaricabile da USB-C a USB-C ti offre fino a 70 giorni di utilizzo con una sola carica completa e ti dà 3 ore di utilizzo con appena 1 minuto di carica rapida. Quindi, se sei un amante del Mac e desideri migliorare la tua esperienza informatica, non perdere questa incredibile offerta su Amazon. Acquista subito il mouse Logitech MX Master 3S per Mac al prezzo ridicolo di soli 89,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

