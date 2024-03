Mouse Logitech per mancini: comodo e in OFFERTA su Amazon

Sei mancino e cerchi un mouse che sia adatto alle tue esigenze? Questo dispositivo firmato Logitech è stato progettato allo scopo e oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta a soli 24,99 euro invece di 35,99.

Mouse Logitech per mancini: le caratteristiche

Il mouse Signature M650 offre una precisione straordinaria, sia che tu stia lavorando su documenti dettagliati o stia scorrendo rapidamente pagine web. Grazie alla SmartWheel, puoi facilmente passare dalla modalità di scorrimento riga per riga a quella iperveloce con un semplice tocco.

Come detto, parliamo di un mouse appositamente progettato per garantire una presa confortevole e ottimale per mancini. La forma sagomata, l’area morbida per il pollice e le impugnature laterali in gomma assicurano lunghe ore di comfort durante l’uso.

Passando alle funzioni più convenzionali, il mouse si collega velocemente e facilmente al tuo dispositivo tramite Bluetooth Low Energy o tramite il ricevitore USB Logi Bolt, offrendoti in questo senso la massima flessibilità.

Se cerchi una maggiore concentrazione durante il lavoro, apprezzerai sicuramente la tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore dei clic fino al 90%. In questo modo, puoi lavorare senza disturbare gli altri intorno a te e…te stesso!

Acquistalo ora in offerta su Amazon a soli 24,99 euro invece di 35,99 e trova il mouse perfetto per le tue esigenze.