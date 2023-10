Mouse Logitech piccolo e leggero a PREZZO OUTLET su Amazon (-29%)

Ti segnaliamo un’offerta straordinaria su un mouse elegante, leggero e altamente funzionale. Nel dettaglio, parliamo del Logitech Pebble Mouse 2 M350, ora disponibile su Amazon a solo 21,99 euro invece di 30,99 euro. Questa è un’offerta da non perdere, che ti offre un risparmio del 29% su uno dei migliori mouse del marchio Logitech.

Mouse Logitech Pebble in offerta: le caratteristiche

Il Pebble Mouse 2 M350 è molto più di un semplice accessorio per il tuo computer. Con il suo design arrotondato e minimalista, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro o casa. È disponibile in diversi colori, permettendoti di scegliere quello che meglio esprime la tua personalità.

Una delle caratteristiche eccezionali di questo mouse è la sua capacità di connettersi a tre dispositivi diversi. Grazie alla tecnologia Bluetooth, puoi collegare il Pebble Mouse 2 a sistemi operativi Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS. È l’accessorio perfetto se stai lavorando su più dispositivi o se desideri passare senza sforzo da uno all’altro con un solo clic del pulsante Easy-Switch.

Personalizzare il tuo mouse non è mai stato così facile. Utilizzando l’app Logi Options+, puoi configurare il pulsante centrale per ottenere scelte rapide alle tue app preferite, tra cui WhatsApp e Spotify. Questo ti permette di risparmiare tempo e rendere il tuo flusso di lavoro più efficiente.

Il Pebble Mouse 2 M350 è anche conosciuto per la sua tecnologia Silent Touch, che elimina il 90% del rumore dei clic. Questo significa che puoi lavorare in modo efficiente senza disturbare te stesso o gli altri. È l’ideale se ti trovi in un ambiente di lavoro condiviso o desideri semplicemente mantenere un livello di silenzio.

Con il Pebble Mouse 2, non dovrai preoccuparti nemmeno di cambiare frequentemente le batterie. Questo mouse offre fino a 2 anni di durata della batteria, il che significa meno interruzioni e una maggiore produttività. Inoltre, dispone di una modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico per garantire un utilizzo senza problemi.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Il Logitech Pebble Mouse 2 M350 è il compagno perfetto per il tuo computer, offrendoti funzionalità avanzate con uno stile senza tempo. Acquista ora e risparmia il 29% – un affare che non troverai facilmente altrove.

