Mouse Logitech scontato del 56% a meno di 6 euro

Torna in offerta uno dei mouse più noti ed apprezzati per il suo rapporto qualità/prezzo, da anni, rimasto imbattuto. Stiamo parlando del Logitech M100, un mouse essenziale, ma che svolge il proprio dovere in maniera eccellente.

Mouse Logitech M100: caratteristiche tecniche

L’M100 di Logitech è senza dubbio un mouse semplice, con i due tasti destro e sinistro, ed una rotellina cliccabile. Al suo interno ospita un sensore ottico da 1000 DPI, una risoluzione più che sufficiente per svolgere con una discreta precisione qualsiasi operazione. La variante offerta in promozione inoltre è quella bianca con dettagli a contrasto neri. Anche dal punto di vista estetico, quindi, offre un design minimale, ma piuttosto soddisfacente.

Dal punto di vista della compatibilità, il dispositivo supporta praticamente qualsiasi sistema operativo come Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS e Android. Si tratta infatti di un device plug and play, il che vuol dire che non è necessario installare driver o software esterni. Si tratta ovviamente di un mouse senza enormi pretese, che non si caratterizza per la personalizzazione o la scheda tecnica. Tuttavia la qualità che contraddistingue da anni la società svizzera, unita ad un prezzo praticamente irrisorio, ha reso l’M100 uno dei prodotti più apprezzati degli ultimi anni. Si tratta ad esempio di un’ottima soluzione da avere sempre in casa, per quelle circostanze in cui non ci è possibile utilizzare il nostro mouse principale.

Con un prezzo di soli 5,99 euro su Amazon, grazie ad un’offerta lampo che sconta lo sconta di ben il 56%, è uno di quei prodotti che non si può non avere.