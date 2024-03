Mouse Logitech wireless a 9,99€: IMPERDIBILE

Se cerchi un mouse wireless, da mettere sulla scrivania o da portare sempre con te, l’offerta a soli 9,99 euro per Logitech M185 è quella che fa per te. Compatto, estremamente preciso e progettato dal marchio leader del mercato, oggi è protagonista di uno sconto del 44% su Amazon che lo rende più conveniente che mai.

Logitech M185: sconto 45% per il mouse wireless

La connettività senza fili avviene grazie al ricevitore nano USB in dotazione, con la compatibilità garantita per tutti i sistemi operativi: Windows e macOS, ma non solo, anche ChromeOS, le distribuzioni Linux e Android su mobile. Il design è simmetrico, dunque adatto anche ai mancini. Integra un sensore con tracciamento ottico da 1.000 dpi per rilevare i movimenti della mano in modo accurato. Per quanto riguarda il raggio d’azione, arriva a coprire una distanza massima di 10 metri. Le dimensioni sono 99x60x39 millimetri, il peso si attesta a 75,2 grammi con la batteria AA (inclusa nella confezione, l’autonomia arriva a 12 mesi). Altre informazioni su specifiche e funzionalità sono riportate nella descrizione completa.

Al prezzo di soli 9,99 euro, grazie allo sconto del 44% rispetto al listino, Logitech M185 è imperdibile: vale la pena acquistarlo anche solo per tenerlo di scorta, come periferica di backup o da portare ovunque nella custodia del notebook. È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista già entro domani per gli abbonati Prime che effettuano subito l’ordine.

La colorazione del mouse wireless in promozione è Grigio, ma volendo, con una spesa leggermente superiore, ci sono anche le versioni Blu e Rosso. Sono tutte in offerta.