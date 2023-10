Mouse MSI CLUTCH: un'OCCASIONE da non perdere (-29%)

Se sei un appassionato di giochi, non cercare oltre: l’innovativo mouse da gaming MSI CLUTCH GM41 è ora in super sconto del 29% su Amazon, rendendolo un affare irresistibile per gli amanti del gaming. Con un’infinità di funzionalità progettate per migliorare le tue prestazioni e offrirti un’esperienza di gioco senza paragoni, questo mouse è la scelta perfetta per i giocatori più esigenti. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 59,99 euro.

Mouse MSI CLUTCH: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo mouse da gaming MSI CLUTCH è la sua incredibile durata della batteria. Con un peso leggero di soli 74 grammi, il GM41 è completamente caricabile in soli 90 minuti e offre fino a 80 ore di gioco continuo. Addirittura, una rapida ricarica di soli 10 minuti ti offre fino a 9 ore di gioco ininterrotto, garantendo che tu non debba mai interrompere le tue sessioni di gioco per problemi di batteria.

Il sensore ottico PixArt PAW-3370 con 20000 DPI e 400 IPS offre una sensibilità personalizzabile che si adatta alle tue esigenze specifiche. Inoltre, il supporto per NVIDIA Reflex Latency Analyzer sincronizza e visualizza la latenza in tempo reale, garantendo una reattività eccezionale durante il gioco.

Il design simmetrico e sottile del GM41 lo rende perfetto per le impugnature ambidestre e adatto sia per i giocatori di destri che per quelli di sinistra. Il grip con motivo a diamante e i pattini in PTFE migliorano ulteriormente la maneggevolezza, consentendoti di muoverti agevolmente durante le tue sessioni di gioco intense.

Inoltre, il mouse da gaming MSI CLUTCH è dotato di illuminazione RGB Mystic Light Ready, che offre milioni di colori e 4 effetti luminosi che possono essere personalizzati attraverso combinazioni di hotkeys o via software, aggiungendo un tocco di stile al tuo setup da gaming.

Infine, la connettività wireless 2.4G con latenza minima e il dock incluso con una porta USB 2.0 per la ricarica e la connettività wireless rendono il GM41 la scelta ideale per i giocatori che cercano prestazioni senza compromessi e convenienza.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con il mouse da gaming MSI CLUTCH GM41. Approfitta del super sconto del 29% su Amazon e preparati a immergerti in un mondo di divertimento senza limiti. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 59,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.