 Mouse per il gaming? Con TECKNET spendi 18€ per 4800DPI e 8 pulsanti
Il mouse da gaming e wireless di TECKNET è sensazionale: prezzo piccolo ma prestazioni competitive con 8 pulsanti a tua disposizione.
Se vuoi un mouse per il gaming nuovo, punta a questo modello di TECKNET. Spendi pochissimo ma hai una resa eccezionale e, in game, diventi un vero PRO. Non solo è economico ma anche wireless così da offrirti tutta la libertà di movimento. Con pulsanti e prestazioni da personalizzare, è il tuo lasciapassare verso il gaming competitivo. Approfitta dello sconto su Amazon e fallo tuo a soli 17,95 euro. 

Un mouse gaming deve essere funzionale. Per questo scegliere un modello wireless come quello di TECKNET è intelligente. Hai tutta la libertà del caso in termini di movimento e poi elimini i cavi dalla scrivania con un solo acquisto. Questo, nello specifico, si collega ai tuoi dispositivi sfruttando un mini ricevitore USB che offre prestazioni grandiose e bassa latenza. In termini di compatibilità non ci sono limiti. Reattivo ed ergonomico, il suo design è stato studiato ad hoc così da garantirti una presa confortevole e salda anche a seguito di lunghe sessioni di gioco. I laterali sono rivestiti con sistema antiscivolo per una garanzia maggiore. Conta che anche l’autonomia non è da sottovalutare visto che ti offre fino a 12 mesi di utilizzo grazie a due semplicissime batterie AA. La ricarica con cavo, di conseguenza, non è più una seccatura settimanale.

TECKNET Mouse Gaming Wireless, 2.4GHz Mouse Wireless Gaming con 8 Pulsanti, 4800 DPI, Mouse da Gaming Ergonomico con Ricevitore Nano per PC/Mac/Laptop, Nero

17,9518,89€-5%
Il suo sensore rileva il movimento su ogni superficie, anche il più minimo. I DPI raggiungono quota 4800 punti ma sono regolabili su 5 livelli diversi così da adattarsi ai tuoi gusti. I pulsanti, invece, sono 8 in totale e tra questi ce n’è uno dedicato agli fps. Nello specifico è il pulsante dedicato al fuoco con tre click disponibili per poter sparare rapidamente ed essere ancora più competitivo.

Il mouse da gaming di TECKNET è wireless e anche economico. Fallo tuo subito a soli 17,95 euro approfittando dello sconto in corso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
6 nov 2025
