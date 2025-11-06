Mouse per il gaming? Con TECKNET spendi 18€ per 4800DPI e 8 pulsanti

Se vuoi un mouse per il gaming nuovo, punta a questo modello di TECKNET. Spendi pochissimo ma hai una resa eccezionale e, in game, diventi un vero PRO. Non solo è economico ma anche wireless così da offrirti tutta la libertà di movimento. Con pulsanti e prestazioni da personalizzare, è il tuo lasciapassare verso il gaming competitivo. Approfitta dello sconto su Amazon e fallo tuo a soli 17,95 euro.

Un mouse gaming deve essere funzionale. Per questo scegliere un modello wireless come quello di TECKNET è intelligente. Hai tutta la libertà del caso in termini di movimento e poi elimini i cavi dalla scrivania con un solo acquisto. Questo, nello specifico, si collega ai tuoi dispositivi sfruttando un mini ricevitore USB che offre prestazioni grandiose e bassa latenza. In termini di compatibilità non ci sono limiti. Reattivo ed ergonomico, il suo design è stato studiato ad hoc così da garantirti una presa confortevole e salda anche a seguito di lunghe sessioni di gioco. I laterali sono rivestiti con sistema antiscivolo per una garanzia maggiore. Conta che anche l’autonomia non è da sottovalutare visto che ti offre fino a 12 mesi di utilizzo grazie a due semplicissime batterie AA. La ricarica con cavo, di conseguenza, non è più una seccatura settimanale.

Il suo sensore rileva il movimento su ogni superficie, anche il più minimo. I DPI raggiungono quota 4800 punti ma sono regolabili su 5 livelli diversi così da adattarsi ai tuoi gusti. I pulsanti, invece, sono 8 in totale e tra questi ce n’è uno dedicato agli fps. Nello specifico è il pulsante dedicato al fuoco con tre click disponibili per poter sparare rapidamente ed essere ancora più competitivo.

Il mouse da gaming di TECKNET è wireless e anche economico. Fallo tuo subito a soli 17,95 euro approfittando dello sconto in corso su Amazon.