Mouse Razer da gaming: tutto ciò che ti serve (-39%)

Il mouse da gaming firmato Razer è in offerta su Amazon a €30,71. Il prezzo di listino viene ribassato del 39% attraverso uno sconto effettivo di €19,28, il quale rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia ma operate a partire da 2-3 giorni dopo l'acquisto.

Mouse Razer: cosa sapere sul modello in offerta

Il mouse di Razer è dedicato al mondo del gaming. Nonostante possa sembrare un semplice prodotto, comprende al suo interno delle tecnologie tali da rappresentare un modello molto amato dalla community di players. Disponibile in colorazione nera, si distingue grazie al suo logo RGB.

Sviluppato per conferire un ergonomia di alto livello, il mouse può essere impugnato per lunghe ore senza mai provare fastidio. Si adatta dunque alle lunghe ore e sessioni di gioco anche se dovrò so precisare che il modello è stato pensato soltanto per coloro che sono soliti utilizzare la mano destra.

Il sensore ottico integrato all'interno è da 6400 DPI reali. Questa caratteristica concede un feedback rapido e la possibilità di effettuare movimenti precisi così da risultare invincibili in quelle che sono le battaglie più caotiche dei videogames.

In totale sono presenti 5 pulsanti dotati di Hyperesponse. Questi sono i clic destro e click sinistro, la rotellina di scorrimento e tasti azionabili con il pollice per andare avanti e indietro o per compiere altre azioni in gioco.

Il prodotto è di tipo cablato e quindi deve essere collegato al dispositivo principale mediante un'entrata USB.

Il mouse Razer da gaming è acquistabile su Amazon a soli €30,71. Le spedizioni sono gratuite sia per i membri prime che per i clienti standard ma vengono effettuate a partire da 2-3 giorni dal momento dell'ordine.