Mouse Razer DeathAdder Essential: mai visto a un prezzo così basso (20€)

Siete alla ricerca di un ottimo mouse e non volete spendere grosse cifre? Allora dovreste dare un’occhiata al meraviglioso mouse Razer DeathAdder Essential oggi in promozione su Amazon al prezzo di 20,48 euro invece di 39,99 euro. Lo sconto del 48% porta il device al suo minimo storico e rende l’acquisto praticamente obbligatorio.

Mouse Razer DeathAdder Essential: alta qualità a basso costo

Razer DeathAdder Essential è il mouse da gioco essenziale per iniziare a costruire un’attrezzatura di gioco come si deve. Il sensore ottico da 6.400 DPI reali consente movimenti rapidi e precisi per garantire il massimo controllo, mentre la forma ergonomica permette sessioni di gioco estese. È inoltre costruito per durare, con 5 pulsanti Hyperesponse con una durata fino a 10 milioni di clic.

I pluripremiati interruttori meccanici Razer durano fino a 10 milioni di clic per una maggiore durata e un’estrema affidabilità, mentre i pulsanti di iper-risposta programmabili in modo indipendente offrono controlli avanzati per un vantaggio competitivo, con supporto per macro complesse. Piccolo, tattile aumenta la presa e permette uno scorrimento più controllato in situazioni di gioco ad alta posta in gioco.

Insomma, si tratta di un mouse di altissima qualità pertanto affrettatevi perché oggi può essere vostro a soli 20,48 euro invece di 39,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.