Mouse SteelSeries Rival 5: caratteristiche di alto livello per il gaming a un prezzo MAI VISTO

Prendetevi 5 minuti e correte su Amazon, perché c’è un mouse da gaming che promette di portare la vostra esperienza di gioco a nuove vette di epicità! Stiamo parlando del magnifico SteelSeries Rival 5 in offerta a soli 49,20 euro invece dei soliti 69,99 euro! Un ribasso così spettacolare che non può essere sottovalutato.

Mouse SteelSeries Rival 5: il magico compagno di gioco

Questo mouse incantato è una meraviglia di compattezza e ergonomia, progettato per scorrazzare sul campo di battaglia digitale con movimenti fluidi e precisi. Perfetto tutti i videogiocatori, ma è l’arma segreta per coloro che combattono nei campi di sparatutto in prima persona. Il suo cuore digitale è il sensore ottico TrueMove Air, che promette un tracciamento 1:1 ultra preciso, con 18000 CPI, 400 FPS e un’accelerazione da far girare la testa di 40G.

Ma le meraviglie non finiscono qui! Gli switch meccanici nascosti sotto i tasti destro e sinistro sono stati sviluppati per resistere fino a 80 milioni di click e con la funzione AquaBarrer è garantita la protezione IP54 per resistere ad acqua e polvere per una protezione totale da danni ambientali e incidenti. Con la funzione Prism Brilliant Lighting, potrete illuminare il vostro regno digitale con 3 zone di luce e una gamma di 16,8 milioni di colori, per rendere ogni mossa un’opera d’arte visiva. Infine sono presenti 5 pulsanti ad azione rapida e un pannello laterale con switch a levetta per azioni veloci ed efficienti.

E il colpo di scena finale: questo gioiello di mouse è in vendita su Amazon a soli 49,20 euro, grazie a uno sconto magico del 30%! Con Amazon Prime, potrete averlo tra le vostre mani in pochi giorni, con tanto di spedizione gratuita in tutta Italia.