Mouse + tastiera Logitech MK270: MEGA sconto del 38%

Se sei stanco dei fastidiosi cavi che si intrecciano sulla tua scrivania, il kit mouse + tastiera Logitech MK270 è la soluzione ideale per te. E oggi è ancora più conveniente, grazie al MEGA sconto del 38% su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e scopri tutti i vantaggi di questa combo wireless di alta qualità. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo speciale di soli 29,90 euro.

Mouse + tastiera Logitech MK270: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il punto forte di questa combo è la sua affidabilità. Il ricevitore USB offre una connessione wireless stabile fino a 10 metri di distanza, senza interruzioni o ritardi. Basta inserire il ricevitore nel tuo computer e sei pronto a lavorare o giocare senza alcun problema. Puoi portare questo kit con te ovunque, garantendo una connessione affidabile ogni volta che usi il tuo computer.

La tastiera wireless full-size è progettata per resistere a rovesciamenti di liquidi, grazie al suo design resistente. I tasti sono durevoli e gli stabilizzatori integrati assicurano una digitazione confortevole e precisa. Inoltre, i piedini di inclinazione regolabile ti consentono di personalizzare l’angolazione della tastiera per una maggiore comodità durante l’uso.

Un altro grande vantaggio di questo kit è la durata della batteria eccezionale. La tastiera offre fino a 36 mesi di autonomia, mentre il mouse può durare fino a 12 mesi, tutto grazie agli interruttori on/off che consentono di risparmiare energia quando non sono in uso. Questo significa che potrai utilizzare il tuo Logitech MK270 per mesi senza dover preoccuparti di sostituire le batterie.

Inoltre, questa combo dispone di 8 tasti multimediali a scelta rapida che ti consentono di accedere rapidamente a Internet, e-mail e altre funzioni come play/pausa e controllo del volume. La libertà del wireless, l’affidabilità e la lunga durata della batteria rendono il Logitech MK270 la combo più venduta al mondo.

Non perdere tempo e approfitta dell’offerta del 38% di sconto su Amazon per liberarti dai cavi e godere di un’esperienza di digitazione e navigazione senza problemi. Fai un regalo al tuo computer e a te stesso con il kit mouse + tastiera Logitech MK270 di alta qualità. Acquistali ora al prezzo speciale di soli 29,90 euro, prima che sia troppo tardi.

