Mouse + tastiera Logitech MK540 Advanced a un prezzo INCREDIBILE

Siete alla ricerca di un mouse e tastiera per il vostro PC casalingo o da ufficio e vorreste qualcosa di professionale, ma che non costi troppo? Su Amazon potreste approfittare dell’incredibile promozione riguardante il kit Logitech MK540 Advanced con mouse e tastiera wireless, compatibile con tutti i computer, proposto oggi con uno sconto di oltre la metà prezzo. La scelta giusta per chi cerca periferiche dal design ergonomico e dalla precisione senza compromessi da mettere sulla propria scrivania al prezzo di soli 37,99 euro invece di 79,99 euro.

Kit mouse + tastiera Logitech MK540 Advanced: caratteristiche principali

Il layout della tastiera è ovviamente italiano, con tastierino numerico, pulsanti personalizzabili e poggiapolsi per il massimo del comfort. Davvero ottima l’autonomia, con batterie AA e AAA: rispettivamente 18 e 36 mesi. La comunicazione senza fili avviene grazie al ricevitore Logitech Unifying USB in dotazione, fino a dieci metri di distanza. La combinazione tastiera e mouse Logitech è compatibile con Windows 10 o versioni successive, Windows 8, Windows 7, Chrome OS.

In questo momento avete la possibilità di acquistare il kit Logitech MK540 con mouse e tastiera wireless al prezzo finale di soli 37,99 euro invece di 79,99 euro come da listino, con uno sconto del 53% grazie all’offerta Amazon di oggi. La disponibilità è assolutamente immediata, con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordinate subito, tramite il servizio Amazon Prime, entro pochi giorni sarà a casa vostra!

