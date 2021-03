Mouse e tastiera, quando la scelta è low cost

Mouse e tastiera, senza fili, con appena 21,24 euro? Si, è possibile. L’offerta termina nella giornata di oggi, mettendo a disposizione uno sconto del 15% su due modelli già di per sé stessi in ottica low cost.

Il primo modello è la WisFox comprensiva di tastierino numerico: 21,24 euro in tutto.

Il secondo è la WisFox senza tastierino, modello compatto da 22,94 euro.

Una sola chiavetta USB consente di gestire “wireless” sia mouse che tastiera, con installazione semplificata ed utilizzo immediato. In entrambi i casi si tratta del prezzo migliore dall’inizio dell’anno a questa parte, utile sia per mettere in piedi una nuova postazione che per avere a disposizione un “muletto” di riserva nel caso in cui i propri accessori abbiano improvvisamente un qualche problema.

Termine ultimo: 23.59 di oggi 18 marzo. Oltre questa scadenza occorre verificare il prezzo poiché l’offerta lampo va a terminare e difficilmente sarà reiterato. Il prezzo resterà ottimo comunque, perché con circa 25 euro si potrà avere garanzia di operatività immediata con consegna rapida garantita da Amazon.