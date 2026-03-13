 Mouse Trust wireless SVENDUTO: neanche 6€ per farlo tuo su Amazon (-60%)
Trust Yvi+ è il mouse wireless da usare ovunque con clic silenziosi e autonomia da 12 mesi: prezzone su Amazon.
Se stai cercando un nuovo mouse wireless da usare con comodità sia a casa che quando ti sposti, opta per il Trust Yvi+, una periferica piccola e comodissima. Si connette ai tuoi dispositivi attraverso il micro ricevitore USB ed entra subito in azione offrendoti un modo pratico di navigare nel tuo sistema operativo. Lo sconto del 60% su Amazon è da prendere al volo per farlo tuo ad appena 5,99€. Cosa aspetti? Mettilo in carrello!

Mouse Trust Yvi+ su Amazon

Mouse wireless da collegare in una mossa: la potenza di Trust Yvi+

Anche se è semplicissimo, questo non è uno svantaggio. La caratteristica saliente del mouse wireless Trust Yvi+ sta proprio in questo: lo puoi usare con entrambe le mani e portalo ovunque con te. Da collegare al tuo laptop o computer è una sciocchezza: basta usare il micro ricevitore USB che ti viene fornito ed entra subito in funzione. In questo modo lo puoi sfruttare anche su un computer fisso più obsoleto e che non è dotato di Bluetooth. La connessione è stabile e a bassa latenza mentre, in termini di compatibilità, il mouse va alla grande sia su Windows che Mac OS. 

Trust Yvi+ Mouse Wireless Silenzioso con Design Sostenibile, 800-1600 DPI, per Mano Sinistra e Destra, Microricevitore USB, Mouse Senza Fili Compatto per PC, Computer, Laptop, Mac - Blu

Trust Yvi+ Mouse Wireless Silenzioso con Design Sostenibile, 800-1600 DPI, per Mano Sinistra e Destra, Microricevitore USB, Mouse Senza Fili Compatto per PC, Computer, Laptop, Mac – Blu

5,9914,99€-60%
Vedi l’offerta

L’autonomia di 12 mesi è garantita da una semplicissima batteria Duracell che viene inclusa in confezione. Non dovrai preoccuparti di doverlo mettere in carica o di dover portare con te una pila di scorta. Altre caratteristiche chiave di questo mouse wireless Trust?

  • clic silenziosi per lavorare senza mai essere di troppo;
  • pulsante aggiuntivo per regolare la velocità da un minimo di 800 a un massimo di 1600 DPI;
  • design compatto facile da infilare in borsa o nello zaino;
  • lungo raggio d’azione fino a 8 metri di distanza. 

Puoi scegliere di acquistarlo in diverse colorazioni selezionando la tua preferita in pagina.

L’offerta è un’occasione su Amazon

Con il 60% di sconto in corso in questo momento, il mouse wireless Trust Yvi+ è più economico che mai. Approfittane e compralo a soli 5,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mar 2026

Paola Carioti
13 mar 2026
