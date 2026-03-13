Mouse Trust wireless SVENDUTO: neanche 6€ per farlo tuo su Amazon (-60%)

Se stai cercando un nuovo mouse wireless da usare con comodità sia a casa che quando ti sposti, opta per il Trust Yvi+, una periferica piccola e comodissima. Si connette ai tuoi dispositivi attraverso il micro ricevitore USB ed entra subito in azione offrendoti un modo pratico di navigare nel tuo sistema operativo. Lo sconto del 60% su Amazon è da prendere al volo per farlo tuo ad appena 5,99€. Cosa aspetti? Mettilo in carrello!

Mouse wireless da collegare in una mossa: la potenza di Trust Yvi+

Anche se è semplicissimo, questo non è uno svantaggio. La caratteristica saliente del mouse wireless Trust Yvi+ sta proprio in questo: lo puoi usare con entrambe le mani e portalo ovunque con te. Da collegare al tuo laptop o computer è una sciocchezza: basta usare il micro ricevitore USB che ti viene fornito ed entra subito in funzione. In questo modo lo puoi sfruttare anche su un computer fisso più obsoleto e che non è dotato di Bluetooth. La connessione è stabile e a bassa latenza mentre, in termini di compatibilità, il mouse va alla grande sia su Windows che Mac OS.

L’autonomia di 12 mesi è garantita da una semplicissima batteria Duracell che viene inclusa in confezione. Non dovrai preoccuparti di doverlo mettere in carica o di dover portare con te una pila di scorta. Altre caratteristiche chiave di questo mouse wireless Trust?

clic silenziosi per lavorare senza mai essere di troppo;

per lavorare senza mai essere di troppo; pulsante aggiuntivo per regolare la velocità da un minimo di 800 a un massimo di 1600 DPI;

design compatto facile da infilare in borsa o nello zaino;

lungo raggio d’azione fino a 8 metri di distanza.

Puoi scegliere di acquistarlo in diverse colorazioni selezionando la tua preferita in pagina.

L’offerta è un’occasione su Amazon

Con il 60% di sconto in corso in questo momento, il mouse wireless Trust Yvi+ è più economico che mai. Approfittane e compralo a soli 5,99€ su Amazon.