Mouse USB Logitech cablato in offerta su Amazon a 11,99€

Se sei alla ricerca di un mouse USB cablato che offra affidabilità, comfort e convenienza, il Logitech B100 è attualmente in offerta su Amazon a soli 11,99 euro, rendendolo un affare irresistibile per chiunque abbia bisogno di una periferica di input di qualità.

Mouse Logitech B100 in offerta Amazon

Il Logitech B100 è un mouse cablato a 3 pulsanti con tracciamento ottico, disponibile in elegante nero. È progettato per durare nel tempo e offrire prestazioni costanti.

Il mouse è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, 11, Linux kernel 2.4 o successivi e Mac OS X 10.3.9 o successivi. Quindi, che tu stia utilizzando un PC Windows, un laptop MacBook o un computer desktop Linux, il Logitech B100 sarà in grado di soddisfare le tue esigenze.

Il design di dimensioni standard di questo mouse significa che è comodo da utilizzare per lunghe sessioni di lavoro o di navigazione su Internet. È perfetto anche per chi è mancino, grazie al suo design ambidestro che si adatta bene a entrambe le mani.

Configurare il mouse Logitech B100 è un gioco da ragazzi grazie alla tecnologia Plug and Play. Basta collegare il dispositivo alla porta USB del computer e sei pronto per iniziare. Non ci sono complicazioni o driver da installare, il che semplifica notevolmente la vita.

Con una precisione ottica di 800 DPI, il Logitech B100 offre un controllo del cursore accurato ed efficiente. È perfetto per modificare documenti, navigare sul web o svolgere qualsiasi altra attività che richieda precisione.

Se desideri una periferica di input di alta qualità che sia anche conveniente, non perdere l’opportunità di acquistare il mouse USB Logitech B100 in offerta su Amazon a soli 11,99 euro. Approfitta di questa promozione per migliorare la tua esperienza informatica con un mouse che offre comfort, affidabilità e convenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.