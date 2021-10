Mouse verticale a pochi euro: è su Amazon l'offerta da non perdere

Un fantastico mouse verticale ti permette di passare le ore al computer senza mai avere problemi al polso. Se per lavoro, per studio o per svago ti trovi a dover stare metà giornata davanti a uno schermo fare questo acquisto è più che dovuto. Su Amazon hai l'occasione di portarti a casa un fantastico modello a soli €16,99. Non solo lo ricevi a casa gratuitamente ma con le spedizioni veloci garantite la consegna ci impiega solo 1 o 2 giorni lavorativi. Cosa stai aspettando?

Mouse verticale: con questo gioiellino te la spassi al PC

Il mouse verticale che ti presento Oggi è molto semplice ma nonostante il suo prezzo riduttivo, chi l'ha acquistato lo ha amato fin dal primo momento. Disponibile in colorazione nera si adatta perfettamente al tuo palmo della mano ma a tal proposito devi fare attenzione a un piccolo dettaglio: solo se utilizzi la mano destra, questo prodotto può fare per te.

Ovviamente la sua struttura è completamente ergonomica ciò significa che accompagna il tuo braccio il tuo polso rispettando l'inclinazione giusta ed evitando che possono insorgere tutti quei problemi inerenti ai legamenti.

A tua disposizione ci sono ben 6 pulsanti tra cui due che attivi direttamente con il pollice. In questo modo puoi svolgere tutte le tue operazioni al computer in una semplice mossa e senza doverti preoccupare. Ti farà piacere sapere che ha altresì un pulsante dedicato ai DPI. Questi ultimi possono essere intercambiati sulla base di tre livelli già impostati dov'è il massimo raggiunge i 2000.

Lo colleghi al tuo dispositivo principale mediante una semplice porta USB, infatti questo mouse è cablato ma la lunghezza del cavo ammonta a 1,8 m quindi non si crea alcun problema e rende anche il cable management semplice e privo di problemi.

Acquista subito il tuo mouse verticale su Amazon a soli €16,99. Con le spedizioni prime garantite lo ricevi a casa praticamente in un solo giorno lavorativo. Tuttavia se non sei abbonato, non ti preoccupare perché con le consegne presso i punti di ritiro non dovrai pagare neanche €1 in più.