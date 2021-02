Mouse verticale: design alternativo a prezzo super

L’approccio con un mouse verticale è sempre all’insegna della curiosità, poiché sovverte quella che è una abitudine quotidiana per chi lavora su desktop. Il fatto che la mano cambi posizione è il cuore di questa curiosità, poiché consente di operare lasciando il braccio in una torsione più naturale e riposante. Se basta soltanto una scintilla per trasformare la curiosità in una prova diretta, allora eccola: con lo sconto del 15% disponibile solo per poche ore, questo mouse verticale Delux vien via al miglior prezzo degli ultimi mesi, ossia 25,49 euro.

Mouse verticale Delux

Il design è del tutto originale, con una forma futuristica “a vela” ed una superficie liscia che permette di ospitare al meglio l’incavo del pollice in opposizione alle altre dita della mano. Tre i pulsanti disponibili per il controllo delle varie funzioni, dislocati nella comoda posizione superiore del fronte sinistro (di fatto è un mouse per destrorsi).

L’autonomia è garantita per circa 2 settimane di lavoro grazie ad una batteria da 1000 mAh, mentre il funzionamento è garantito per qualcosa come 30 milioni di click grazie ai materiali ABS utilizzati. La ricarica è possibile con semplice connettore USB-C dislocato in posizione tale da consentire il proseguimento del lavoro anche durante le fasi di connessione.