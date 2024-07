Mouse verticale di Anker a soli 15€ grazie al coupon sconto del 20% di Amazon

Amazon offre un’opportunità imperdibile per chi cerca comfort ed ergonomia nel proprio lavoro quotidiano al computer. Il mouse verticale di Anker, noto per il suo design innovativo e le caratteristiche ergonomiche, è ora disponibile al prezzo scontato di 15,99 euro rispetto al prezzo originale di 19,99 euro. Questo sconto del 20% è applicabile tramite un coupon disponibile sulla pagina del prodotto su Amazon, rendendo questa offerta ancora più allettante.

Caratteristiche del mouse verticale di Anker

Il mouse verticale di Anker è progettato per fornire un’esperienza di utilizzo confortevole e prevenire i dolori associati all’uso prolungato del mouse tradizionale. Ecco alcune delle caratteristiche che rendono questo mouse una scelta eccellente per chi passa molte ore al computer:

Il design verticale del mouse Anker è studiato per ridurre la tensione sul polso e sull’avambraccio. Questo posizionamento naturale della mano aiuta a prevenire il tunnel carpale e altri disturbi muscolo-scheletrici. L’angolo di inclinazione del mouse mantiene il polso in una posizione più naturale, riducendo la pressione e il rischio di infiammazioni.

Il mouse Anker offre un sensore ottico ad alta precisione con tre livelli di DPI regolabili (800, 1200, 1600), permettendo agli utenti di scegliere la sensibilità più adatta alle proprie esigenze. Che si tratti di lavoro d’ufficio, progettazione grafica o giochi, questo mouse assicura un controllo preciso e reattivo.

Il mouse è dotato di sei pulsanti, tra cui i tasti avanti e indietro situati in una posizione facilmente accessibile per una navigazione web più efficiente. Il design senza fili con connessione tramite ricevitore USB assicura una libertà di movimento senza l’ingombro dei cavi, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano sia a casa che in ufficio. Il mouse verticale di Anker è alimentato da due batterie AAA (non incluse), con una modalità di risparmio energetico automatica che prolunga la durata della batteria. Questo significa meno interruzioni per la sostituzione delle batterie e più tempo per concentrarsi sul lavoro.

Per approfittare dello sconto del 20%, è sufficiente visitare la pagina del prodotto su Amazon e applicare il coupon disponibile. L’offerta porta il prezzo del mouse da 19,99 euro a soli 15,99 euro, rendendolo un acquisto estremamente conveniente. Questo sconto è ideale per chi desidera migliorare il proprio setup ergonomico senza spendere una fortuna. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra esperienza al computer e prevenire i dolori legati all’uso prolungato del mouse tradizionale.