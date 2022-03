Mouse verticale ergonomico per lo smart working: tuo a meno di 20 euro

Il mouse verticale è un oggetto sempre più diffuso sulle scrivanie dei lavoratori: che ti trovi in ufficio o a casa in smart working, passare tante ore davanti al PC può crearti fastidi al braccio e al polso per il continuo uso del mouse. Trust Verso è un mouse ergonomico funzionale per trovare una soluzione verticale al dolore e alla fatica: e può essere tuo a soli 19,94 euro.

L’accessorio è infatti scontato del 30% sul prezzo di listino: in più, in fase di check-out, riceverai uno sconto ulteriore di 1,05€. A questo prezzo può essere l’oggetto che svolterà le tue lunghe sessioni quotidiane di lavoro davanti al PC.

Come funziona il mouse verticale e perché utilizzarlo

Il mouse verticale è uno strumento ideato per fornire un normale prolungamento al braccio quando si utilizza il PC. Grazie alla sua particolare conformazione, ti consente di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60° permettendoti di lavorare in totale comfort anche per diverse ore.

La proposta odierna di Trust si contraddistingue per un design leggero e un formato adatto a qualsiasi tipo di mano: un mix perfetto che concede il sollievo che cerchi. Merito anche del supporto per il pollice e di un rivestimento in gomma che, insieme, migliorano l’impugnatura e il comfort.

Inoltre, trattandosi di un mouse wireless, con una portata di circa 10 metri, non avrai neanche il fastidio del filo dandoti la massima libertà per una migliore postura mentre sei seduto alla scrivania. E non solo: questo mouse verticale ti offre un sensore ottico a 800/1000/1600 DPI e due pulsanti azionabili con il pollice per un controllo rapido e preciso. Perfetto per la massima personalizzazione d’uso.

Quindi, se lavori tanto al PC, che tu sia da casa o in ufficio, ti consigliamo caldamente di dotarti di un comodissimo mouse verticale. All’inizio ti sembrerà strano, essendo abituati al mouse tradizionale, ma nel giro di pochissimo tempo noterai subito il sollievo garantito da questa soluzione. E con questa offerta ti porti a casa un prodotto completo a meno di 20 euro. Meglio di così?