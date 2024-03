Mouse verticale, l'Offerta di Primavera su Trust Verto

Design ergonomico, sei pulsanti ogni operazione e sensore da 1.600 dpi (regolabile) sono tra i punti di forza di Trust Verto, il mouse verticale wireless protagonista in questo momento di un forte sconto su Amazon. Oggi, tra le tante proposte della Festa delle Offerte di Primavera, questa è una delle occasioni più vantaggiose nella categoria Informatica.

Offerte di Primavera: il mouse verticale Trust Verto

È progettato per evitare qualsiasi tensione, affaticamento e dolore, grazie all’inclinazione che favorisce una posizione naturale di braccio e polso, così da poter lavorare in totale comfort, anche quando si trascorrono intere giornate di fronte alla scrivania. L’alimentazione avviene con due batteria AAA (incluse nella confezione). Si tratta di una periferica plug-and-play: non è necessario installare driver, grazie al micro-ricevitore USB fornito in dotazione, da collegare al computer. C’è anche un interruttore di accensione e spegnimento per il risparmio energetico. La qualità è assicurata dalle oltre 13.300 recensioni positive lasciate dai clienti dell’e-commerce, che promuovono l’articolo con un voto medio molto alto, pari a 4,4/5 stelle. Tutti gli altri dettagli a proposito di specifiche e funzionalità sono riportati nella scheda completa.

In questo momento trovi il mouse verticale wireless Trust Verto in promozione al prezzo finale di soli 21,99euro invece di 34,99 euro come da listino. Lo sconto del 37% è applicato in automatico da Amazon (non servono coupon) che si occupa direttamente della vendita e della spedizione.

Hai tempo solo fino a lunedì 25 marzo per unirti alla Festa delle Offerte di Primavera. Trova l’affare che desideri su amazon.it/springdealdays: ce ne sono migliaia per ogni categoria.