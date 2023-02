Mouse verticale Logitech Lift: in promozione sia la versione per mancini che per destrorsi

Siete alla ricerca di un mouse verticale comodo e a buon prezzo? La proposta di cui vi parliamo oggi è ideale sia per mancini che per destrorsi e oggi potete acquistarli entrambi con uno sconto davvero niente male. Stiamo parlando del Logitech Lift il cui prezzo di listino della versione per mancini di 81,99 euro scende a quota 63,92 euro, mentre quella per destrorsi la trovate a 74,50 euro.

Mouse verticale Logitech Lift: caratteristiche principali

I mouse verticali, nati come una moda, sono via via diventati una vera e propria necessità per decine di persone che giornalmente lavorano al PC. Grazie alla loro forma ergonomica e progettata appositamente per migliorare l’impugnatura e la posizione della mano, si può lavorare anche per diverse ore al giorno senza particolari fastidi. In questo caso, la soluzione proposta da Logitech si presenta con una forma verticale a 57 gradi pensata per rilassare i polsi e promuovere una postura più naturale dell’avambraccio, garantendo comfort e produttività sul lavoro che durano per tutto il giorno.

Il mouse, ovviamente senza filo, dispone di pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere, click silenziosi e una apposita rotella intelligente per uno scorrimento fluido e immediato. Progettato, sviluppato, testato e approvato secondo i criteri stabiliti dai principali ergonomisti, il mouse verticale Logitech assolve perfettamente alla sua funzione. Si collega tramite Bluetooth o USB a sistemi Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux garantendo un’ampia compatibilità in questo senso. La batteria interna è pensata per durare fino a 2 anni grazie alle tecnologie Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB.

I vantaggi di questo innovativo prodotto sono davvero tanti, pertanto non aspettate ancora: approfittate dello sconto di Amazon per acquistare il mouse verticale al suo prezzo più basso di sempre. Potrete acquistare sia la versione per mancini al prezzo di 63,92 euro sia quella per destrorsi a 74,50 euro.

