Mouse verticale Trust a meno di 20 euro grazie allo SCONTO AMAZON

Il Mouse Verticale Trust Verto è in offerta su Amazon a soli 19,99 euro invece di 24,99. Grazie a questa soluzione potrai dire addio alla tensione e al dolore derivanti dall’uso del mouse tradizionale e abbracciare una soluzione ergonomica che ti permetterà di lavorare in totale comfort.

Mouse verticale Trust Verto: scopri tutti i vantaggi

Questo mouse ergonomico ti permette di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60°, riducendo notevolmente lo stress sulle articolazioni. Quindi, dimentica i fastidi e concentrati sul tuo lavoro o gioco in tutta tranquillità.

Il design leggero e la forma adatta a qualsiasi mano rendono il Trust Verto estremamente comodo da utilizzare. Il supporto per il pollice e il rivestimento in gomma migliorano l’impugnatura, garantendo che il mouse si adatti perfettamente alla tua mano e riducendo l’affaticamento anche durante le sessioni di utilizzo più lunghe.

Con una portata wireless di 10 metri, il Trust Verto ti offre una maggiore libertà di movimento senza l’ingombro di cavi. Goditi una migliore postura mentre lavori o giochi senza dover pensare a fili e cavi che possono influenzare la tua posizione di lavoro.

I comandi precisi sono essenziali e il Mouse Verticale Trust Verto non delude. Con un sensore ottico da 800/1200/1600 DPI e due pulsanti azionabili con il pollice, avrai il controllo rapido e preciso di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi attività con fiducia ed efficacia.

L’installazione è un gioco da ragazzi: collega il microricevitore di Verto al tuo PC o laptop e inizia subito a usarlo. E quando hai finito, puoi comodamente conservare il ricevitore nel suo scomparto dedicato.

Affrettati e cogli l’opportunità di migliorare la tua esperienza al computer con il Mouse Verticale Trust Verto in offerta su Amazon a soli 19,99 euro. Non solo risparmierai, ma investirai in un dispositivo che ti regalerà comfort e precisione ogni volta che lo userai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.