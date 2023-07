Mouse Verticale Trust Verto a 17€? Lo trovi al Prime Day

Il Mouse Verticale Trust Verto è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto di qualità, ma a un prezzo conveniente. Con il Prime Day è addirittura quasi regalato. Infatti, lo acquisti a soli 17,99 euro, invece di 29,99 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’ottima occasione da prendere subito al volo prima che finisca in sold out. Il suo design ergonomico verticale è perfetto per ridurre le sollecitazioni su braccio e polso.

In questo modo sia il braccio che il polso assumono una posizione naturale a 60°, perfetta per ridurre la tensione di carico. Inoltre, grazie alla sua struttura, ottieni un comfort maggiore che tradotto significa maggiore produttività sul lavoro. Grazie alla sua leggerezza diventa piacevole lavorare e utilizzarlo per parecchie ore al giorno. Il rivestimento in gomma migliora decisamente la presa, per una concentrazione elevata.

Mouse Verticale Trust Verto: rivoluziona il tuo lavoro

Cambia modo di lavorare senza spendere una fortuna. Acquista il Mouse Verticale Trust Verto che è in grado di migliorare le tue abitudini di lavoro garantendo riposo e scioltezza al polso in qualsiasi situazione lavorativa. Dotato di un sensore ottico da 1000 e 1600 DPI, è super preciso e con 6 pulsanti hai tutto quello che ti serve per ottimizzare la tua produttività. In pratica farai di più in meno tempo.

Scegli Trust Vero a soli 17,99 euro, invece di 29,99 euro (prezzo di listino). Questo prezzo lo trovi solo su Amazon in occasione del Prime Day. Abbonati ad Amazon Prime attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

