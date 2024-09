Mouse verticale Trust Verto a 13,99 euro: occasione su Amazon

Hai deciso di provare la novità del mouse verticale, ma non vuoi spendere troppo? Allora approfitta subito dell’offerta di Amazon sul Trust Verto cablato che puoi acquistare in sconto a soli 13,99 euro invece di 19,99.

Mouse verticale Trust Verto: la rivoluzione per il tuo polso

Il mouse verticale Trust Verto ti permette di mantenere il braccio e il polso in una posizione naturale, inclinati a 60°: una soluzione che riduce la tensione e il dolore che possono accumularsi dopo una lunga giornata di lavoro alla scrivania.

Non a caso, quindi, il mouse è progettato per adattarsi perfettamente a mani di ogni dimensione allo scopo di garantire una presa comoda e sicura grazie al supporto per il pollici e al rivestimento in gomma. Questo si traduce in maggior comfort e meno fatica, anche durante le giornate più lunghe e impegnative.

Il Trust Verto non rinuncia alle prestazioni grazie al suo sensore ottico regolabile tra 1000 e 1600 DPI: inoltre, è dotato di due pratici pulsanti azionabili con il pollice per darti un controllo rapido e preciso, ideale per lavorare in modo ancora più efficiente.

Il cavo USB da 1,5 metri lo rende ancora più semplice da usare, senza preoccuparti della stabilità del segnale wireless o della batteria: per non farsi mancare un po’ di stile, inoltre, è dotato di una sottile spia LED blu che illumina in modo elegante la parte destra del dispositivo.

Insomma, il Trust Verto è un mouse che unisce ergonomia, precisione e stile: la scelta perfetta per lavorare in maniera comoda e senza sforzi. Acquistalo adesso a soli 13,99 euro.