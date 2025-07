ORIGIMAGIC N1 a -120€: Mini PC con Ryzen 7 e W11 Pro

C’è un’offerta su Amazon che segnaliamo a tutti coloro che vogliono mettere sulla scrivania un Mini PC potente e versatile, ma al tempo stesso compatto e bello da vedere: ORIGIMAGIC N1 è in sconto di 120 euro, grazie alla promozione in corso. La disponibilità è immediata, è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratis in un solo giorno.

Mini PC in offerta: l’occasione ORIGIMAGIC N1

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono presenti il processore AMD Ryzen 7 5825U con chip grafico AMD Radeon RX Vega 8, 16 GB di RAM DDR4, un’unità SSD PCIe 3.0 da 512 GB per l’archiviazione dei dati, la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e una gamma di porte fisiche, come mostrato dall’immagine qui sotto. Supporta il collegamento simultaneo a quattro monitor 4K. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Attiva il coupon, sblocca lo sconto di 120 euro e acquista ORIGIMAGIC N1 al prezzo di soli 249,99 euro. Nella confezione del Mini PC sono presenti l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, la staffa di montaggio VESA per agganciarlo al retro del monitor e un cavo HDMI da 1 metro.

Il Prime Day si conclude oggi, venerdì 11 luglio: resta ancora poco tempo per scoprire e approfittare delle offerte in corso,. Anche se non hai un abbonamento attivo, puoi accedere subito agli sconti esclusivi dell’evento, attivando gratuitamente la prova di 30 giorni dell’abbonamento Prime. Include anche vantaggi come lo streaming di film e serie TV dalla piattaforma Prime Video.