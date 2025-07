TeamGroup P250Q è un SSD NVMe in grado di autodistruggersi

TeamGroup, azienda taiwanese abbastanza nota nel segmento delle memorie di archiviazione, ha da poco lanciato un particolare SSD NVMe in grado di autodistruggersi. Il modello prende il nome di P250Q, ed è un’unità di tipo PCI-E Gen 4.0 che, dotato di sistemi appositi, consente all’utente di eliminare con sicurezza e all’istante i dati, distruggendo i circuiti.

TeamGroup P250Q è l’SSD NVMe con autodistruzione integrata

SSD P250Q realizzato da TeamGroup è dotato di un circuito di distruzione indipendente, con brevetto proprietario. Il sistema permette di cancellare i dati a livello hardware con una semplice pressione di un pulsante. L’utente può, nello specifico, scegliere diverse modalità di cancellazione in base alla durata della pressione, monitorando il processo in tempo reale tramite indicatori LED multi-fase. Anche nel caso in cui vada via la corrente, il sistema riprende automaticamente l’operazione, garantendo l’affidabilità della procedura.

Specifiche

Nonostante lo scopo dell’SSD P250Q non sia chiaramente quello di offrire prestazioni elevate, fa comunque uso di standard abbastanza recenti, essendo compatibile con il PCIe 4.0 x4. Ciò gli permette di offrire una velocità di lettura sequenziale fino a 7 GB/s e di scrittura fino a 5.5 GB/s. È disponibile in tagli da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB, ed è adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali o professionali.

Un SSD affidabile anche ad alte temperature

Oltre all’autodistruzione, l’SSD P250Q si distingue per un’innovazione proprietaria volta a migliorare l’affidabilità e la robustezza. Avendo tre zone termiche definite, il dispositivo regola automaticamente le velocità di trasferimento per garantire un funzionamento stabile anche a temperature comprese tra 85°C e 105°C. Si tratta di una caratteristica che lo rende perfetto anche per applicazioni più impegnative, come quelle industriali, dove la temperatura di esercizio può solitamente essere più alta.

L’SSD P250Q è già disponibile all’acquisto ed è possibile ottenere tutte le informazioni in merito visitando la pagina del sito web ufficiale di TeamGroup.