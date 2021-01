Basta uno sguardo per capire che il mouse verticale wireless di VicTsing non è come tutti gli altri: il suo design è di fatto quello di una superficie curva, studiata per mantenere la mano e il polso in una posizione che riduce al minimo lo stress anche durante le sessioni di lavoro più lunghe e intense alla scrivania. Oggi è proposto su Amazon con uno sconto del 41% sul prezzo di listino.

Mouse verticale e wireless in offerta lampo su Amazon

Pienamente compatibile con Windows, macOS, Linux e Chrome OS, nella parte inferiore integra un interruttore on-off per spegnerlo completamente a fine giornata e aumentare così l’autonomia. L’affidabilità nel rilevare il movimento è garantita dal sensore ottico integrato. L’alimentazione avviene con una batteria AA (non inclusa), la comunicazione con il computer attraverso un dongle USB fornito in dotazione.

Il mouse verticale di VicTsing può essere acquistato al prezzo di soli 10,00 euro invece di 16,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon è valida solo per qualche ora e fino all’esaurimento delle unità disponibili: gli interessati non perdano tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.