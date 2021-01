SSD Crucial BX500, 240GB con lo sconto del 33%

L’offerta lanciata in queste ore affonda del 33% il prezzo dell’hard disk Crucial BX500 di tipo SSD da 240GB: uno sconto importante, insomma, che sposta l’occasione su eBay presso uno store con feedback pari al 100%. Un brand consolidato, insomma, con cui accedere a 240GB di storage da 2,5 pollici al prezzo di soli 33,50 euro.

SSD Crucial, sconto del 33%

SSD significa velocità di caricamento, efficienza energetica migliore e prestazioni di altro livello rispetto agli hard disk tradizionali: una soluzione di questo tipo è ideale per prolungare la vita di un device datato, oppure può essere la soluzione migliore per aumentare lo spazio disponibile su quello regolarmente in uso.

Il prezzo di 33,50 euro è il prezzo finale in quanto non sono previste spese di spedizione. L’offerta resterà valida per pochi giorni, in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili presso il merchant.

